Песков призвал не преувеличивать трудности переговоров Путина и Пашиняна

Фото: Сайт Кремля
Не стоит преувеличивать трудности переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на видео, опубликованное в Телеграм-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.
«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — заявил пресс-секретарь российского президента.РФ склоняется к оптимизму в вопросе дальнейшего разрешения проблем, возникающих в отношениях Москвы и Еревана, потенциал для этого есть, отметил Песков.
Ранее Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Алина Юрчак