Песков: проект договора с Украиной 2022 года устарел

Фото: сайт Кремля
Кремль не хочет публиковать проект текста мирного соглашения России и Украины 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать публикацию The Wall Street Journal, в которой был представлен проект мирного договора.
Ранее «Радио 1» сообщало, что СМИ раскрыли условия для мирного завершения конфликта, на которых остановились стороны, однако документ так и не был подписан ввиду выхода Украины из переговоров.
Песков также отметил, что согласованный текст был, однако Кремль не хотел бы его публиковать. Данные устарели, а украинская сторона прекратила переговоры по указанию Великобритании, заключил пресс-секретарь президента России.
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«Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны», - сказал Песков.
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Элина Позднякова