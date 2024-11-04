Молдавские социалисты не признали итоги выборов за границей

Голосование в Молдавии (Фото: РИА Новости/Родион Прока)
Партия молдавских социалистов не признала выборы на участках за границей, из-за которых действующий президент Молдавии Майя Санду объявлена победителем, пишет РИА Новости.
Накануне вечером сообщалось, что люди остались у молдавского консульства в Москве, несмотря на то, что избирательные участки на тот момент закрылись.
Также сообщалось, что во втором туре кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло вырвался вперед.
Майя Санду поддерживает антироссийские санкции и выступает за евроинтеграцию. Стояногло считает Россию важным партнером, от которого зависит экономика Молдавии.
Известно, что Стояногло сместили с поста генпрокурора при режиме Санду.
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«Долой Майю Санду!» — скандировали люди.
Также сообщалось, что во втором туре кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло вырвался вперед.
Майя Санду поддерживает антироссийские санкции и выступает за евроинтеграцию. Стояногло считает Россию важным партнером, от которого зависит экономика Молдавии.
Известно, что Стояногло сместили с поста генпрокурора при режиме Санду.
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Никита Кротов