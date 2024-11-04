Молдавские социалисты не признали итоги выборов за границей

Натовские государства намереваются проводить «оборонительные бои» за тысячи миль от собственных границ, а именно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».