В МИД ответили, кто обеспечил Санду победу на выборах

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдовы)
Действующий молдавский лидер Майя Санду победила на выборах за счет голосов диаспоры Молдавии в западных странах, заявила российский дипломат Мария Захарова. Она подчеркнула, что большая часть жителей самой республики выразила Санду недоверие.
«Результаты подсчета бюллетеней позволяют сделать вывод о том, что, как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу Майи Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.Выборы в Молдавии прошли в два тура. Основным оппонентом Санду на голосовании был экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, выступавший за партнерство с РФ. Сама Санду выступила за антироссийские санкции и евроинтеграцию.
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