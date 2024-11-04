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В МИД ответили, кто обеспечил Санду победу на выборах

Захарова: Санду победила на выборах за счет голосов диаспоры в странах Запада
Майя Санду (Фото: сайт президента Молдовы)

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдовы)

Действующий молдавский лидер Майя Санду победила на выборах за счет голосов диаспоры Молдавии в западных странах, заявила российский дипломат Мария Захарова. Она подчеркнула, что большая часть жителей самой республики выразила Санду недоверие.


«Результаты подсчета бюллетеней позволяют сделать вывод о том, что, как и на прошлых президентских выборах в 2020 году, победу Майи Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада, в то время как большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту и деструктивному курсу властей», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Выборы в Молдавии прошли в два тура. Основным оппонентом Санду на голосовании был экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, выступавший за партнерство с РФ. Сама Санду выступила за антироссийские санкции и евроинтеграцию.

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«Мне нравится»: Трамп предложил оригинальный «способ» погашения госдолга США
Трамп предложил погасить госдолг США в 35 триллионов долларов криптовалютой
04 ноября 2024, 19:25

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил выплатить госдолг страны при помощи криптовалюты. Такое заявление политик сделал в рамках встречи со сторонниками.
«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: «35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга». Мне это нравится», — сказал он.
Перед этим бизнесмен Илон Маск говорил, что США могут обанкротиться по причине больших государственных расходов.

В прошлом году мировой госдолг преодолел отметку в сотню триллионов долларов, примерно треть которого приходится на Штаты. Долг самих Штатов в июле этого года преодолел отметку в 35 триллионов долларов.

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#долги
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Эрнст поставил Стива Джобса в один ряд с Гитлером
04 ноября 2024, 18:14

Константин Эрнст (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил создателя «iPhone» Стива Джобса с Адольфом Гитлером во время выступления на симпозиуме «Создавая будущее» в Москве. Эрнст рассуждал о том, что «iPhone разрушает человеческие связи».
«Поэтому, в принципе, лично для меня Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — сказал Эрнст.
Он подчеркнул, что «iPhone» является вредной и чудовищной вещью для человечества. По словам Эрнста, наличие у людей изобретения Стива Джобса позволяет им «месяцами или даже годами» не навещать родителей.

Перед этим первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, представители скольких стран приехали в РФ обсудить будущее человечества.

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Стало известно, кто может стать следующим губернатором Ростовской области
Следующим губернатором Ростовской области может стать Юрий Слюсарь
04 ноября 2024, 17:12

Юрий Слюсарь (Фото: сайт партии «Единая Россия»)

Юрий Слюсарь, возглавляющий Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), может занять кресло губернатора Ростовской области, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Ранее стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев заявил об уходе в отставку. По его словам, он займется другой работой.

Также Голубев отметил, что благодаря слаженным действиям жителей Донского региона получилось разрешить актуальные вопросы. Кроме того, реализованы важные для области проекты, а Ростовская область теперь — регион-лидер.

Чиновник резюмировал, что у него в приоритете всегда будет развитие Ростовской области.

Голубева назначили на должность в 2015 году. С 2010 года он был врио губернатора региона.

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#мир
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Кириенко: представители более 100 стран обсуждают в РФ будущее
04 ноября 2024, 17:12

Симпозиум «Создавая будущее» (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Представители более сотни стран приехали в РФ для обсуждения будущего человечества в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», заявил первый заместитель администрации главы государства Сергей Кириенко.
«На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из более ста стран мира, которые точно представляют большинство жителей нашей прекрасной планеты», — сказал он в ходе пленарного заседания.
Симпозиум «Создавая будущее» начал работать в столице в понедельник, 4 ноября, когда открылся Национальный центр «Россия».

Кириенко подчеркивал, что работа центра начнется с симпозиума «Создавая будущее», посвященного взгляду в будущее.

В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства.

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Ликсутов заявил о росте промышленного производства в Москве на 14,2%
04 ноября 2024, 16:22

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Промышленное производство в Москве выросло более чем на 14% заявил заммэра столицы по транспортным и промышленным вопросам Максим Ликсутов.
«По итогам трех кварталов этого года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2 процента и увеличили отгрузку на 10,7 процента. Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору…» — сказано в публикации на сайте столичного правительства.
В особенности, отмечен заметный рост производства потребительских товаров. Предприятиями наращивается выпуск обуви, одежды, продуктов питания, косметических и моющих средств, а также прочих изделий.

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#промышленность
#москва
#новости
#мэр
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ЦИК Молдавии обработал 100% протоколов
04 ноября 2024, 15:55

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдавии)

Молдавский центризбирком обработал 100% протоколов, пишет РИА Новости. Уточняется, что действующий президент Майя Санду набрала 55,33%, а ее конкурент Александр Стояногло — 44,67%.
Перед этим сообщалось, что молдавские социалисты не признали итоги голосования за рубежом, поскольку победителем объявили Майю Санду.

Вечером, 3 ноября, сообщалось, что несмотря на закрытие избирательных участков в Москве, люди не стали уходить от молдавского консульства. Полиции пришлось оттеснять людей от входа в здание.

Во второй тур молдавских выборов вырвались два претендента — Майя Санду и Александр Стояногло.

Санду поддерживает ограничения против России, а Стояногло считает РФ важным стратегическим партнером.

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#молдавия
#выборы
#новости
#цик
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В России ответили, что поможет решить демографические проблемы
Орешкин: ИИ решит проблемы с демографией и повысит производительность труда
04 ноября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Искусственный интеллект поможет российской экономике в преодолении демографических проблем, повысив трудовую производительность, заявил на симпозиуме «Создавая будущее» замруководителя администрации главы государства Максим Орешкин.
«Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране», — произнес Орешкин.
Он подчеркнул, что страна должна лидировать в вопросе ИИ. Президент РФ Владимир Путин, по словам Орешкина, уделяет этому аспекту очень много внимания.

Ранее сообщалось, кто из российских губернаторов подал в отставку.

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#россия
#демография
#ии
#новости
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Молдавские социалисты не признали итоги выборов за границей
04 ноября 2024, 15:26

Голосование в Молдавии (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

Партия молдавских социалистов не признала выборы на участках за границей, из-за которых действующий президент Молдавии Майя Санду объявлена победителем, пишет РИА Новости.
Накануне вечером сообщалось, что люди остались у молдавского консульства в Москве, несмотря на то, что избирательные участки на тот момент закрылись.

«Долой Майю Санду!» — скандировали люди.
Также сообщалось, что во втором туре кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло вырвался вперед.

Майя Санду поддерживает антироссийские санкции и выступает за евроинтеграцию. Стояногло считает Россию важным партнером, от которого зависит экономика Молдавии.

Известно, что Стояногло сместили с поста генпрокурора при режиме Санду.

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#голосование
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МО Румынии: истребители подняли в воздух из-за обнаружения БПЛА
04 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/starpik

Истребители F-16 подняли в воздух в Румынии в ночь на 4 ноября, поскольку обнаружили вблизи румынского воздушного пространства дроны, сообщили в Минобороны страны.
«В результате обнаружения над Черным морем групп беспилотников, направляющихся в воздушное пространство Украины вблизи воздушного пространства Румынии, Национальный военный командный центр уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что в уезде Тулча установлена воздушная тревога», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.
Про схожие инциденты румынские военные докладывали 18,19, а также 24 октября. Тогда радары увидели, что некие объекты входят в воздушное пространство Румынии.

По словам главы кабмина Марчела Чолаку, пилоты ничего не увидели, поэтому допускается, что речь может идти про «кибернетическую провокацию».

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#мир
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#военные
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