ЦИК Молдавии обработал 100% протоколов

Майя Санду (Фото: сайт президента Молдавии)
Молдавский центризбирком обработал 100% протоколов, пишет РИА Новости. Уточняется, что действующий президент Майя Санду набрала 55,33%, а ее конкурент Александр Стояногло — 44,67%.
Перед этим сообщалось, что молдавские социалисты не признали итоги голосования за рубежом, поскольку победителем объявили Майю Санду.
Вечером, 3 ноября, сообщалось, что несмотря на закрытие избирательных участков в Москве, люди не стали уходить от молдавского консульства. Полиции пришлось оттеснять людей от входа в здание.
Во второй тур молдавских выборов вырвались два претендента — Майя Санду и Александр Стояногло.
Санду поддерживает ограничения против России, а Стояногло считает РФ важным стратегическим партнером.
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Вечером, 3 ноября, сообщалось, что несмотря на закрытие избирательных участков в Москве, люди не стали уходить от молдавского консульства. Полиции пришлось оттеснять людей от входа в здание.
Во второй тур молдавских выборов вырвались два претендента — Майя Санду и Александр Стояногло.
Санду поддерживает ограничения против России, а Стояногло считает РФ важным стратегическим партнером.
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Никита Кротов