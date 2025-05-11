Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что запланированные выступления Владимира Путина перед СМИ после встреч с иностранными лидерами направлены на «взрыв» американского прайм-тайма.
По его словам, подобные предположения в соцсетях не соответствуют действительности.
Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.
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«Интернет всегда хочет чего-то «взорвать». Мы ничего не собираемся взрывать», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос о подобных ожиданиях.Ранее сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обратился к главе государства по-русски. Лидер Буркина-Фасо поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву на День Победы.
Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.
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Мария Моисеева