Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина

Подводные лодки российского военно-морского флота (ВМФ) «перехватить невозможно», они занимаются выполнением учебно-боевых задач в мировом океане. Так источник в Главном штабе ВМФ России прокомментировал РИА Новости «нелепые» сообщения в СМИ Великобритании о якобы «перехвате» российской подлодки в Ла-Манше. Речь идет о дизель-электрическом судне «Краснодар».