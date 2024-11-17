Песков: Проверка на «жучки» мяча, который Путин подарил Трампу, была предсказуемой

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение спецслужб США проверить на прослушивающие устройства футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу в 2018 году, было предсказуемым.
«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — отметил Дмитрий Песков.
Во время совместной пресс-конференции лидеров в Хельсинки в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России. Секретная служба Соединённых Штатов Америки проверила подарок и обнаружила чип в мяче — он делал предмет шпионским устройством, поскольку был установлен туда производителями мяча в ходе маркетинговой кампании.
Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным.
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Ольга Енгалычева