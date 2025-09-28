Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение Владимира Путина президенту США Дональду Трампу продолжает действовать. Слова политика приводит ТАСС.
Песков заявил, что российский лидер готов встретиться со своим американским коллегой и будет рад такой встрече.
«Оно не под сукном. Это действующее приглашение», — сообщил пресс-секретарь.Представитель Кремля отметил, что теперь американская сторона должна принять соответствующее решение. По словам Пескова, все дальнейшие шаги зависят от Дональда Трампа.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Зеленский хочет выглядеть «воякой» в глазах европейских «кормильцев». Он отметил, что все заявления украинских властей свидетельствуют о намерении продолжать конфликт.