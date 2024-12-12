Зурабишвили хочет сорвать выборы президента Грузии и устроить национальную забастовку

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Саломе Зурабишвили собирается сорвать выборы нового президента Грузии, устроить блокаду парламента и организовать национальную забастовку, передал РИА Новости источник.
«Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — обратил внимание он.
Собеседник агентства подчеркнул, что силовиков собираются провоцировать на жесткие действия по отношению к забастующим, чтобы не дать протестам прекратиться.
«Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу «временного правительства»», — подчеркнул источник.
Он также уточнил, что в составе «временного правительства» могут быть лидеры воюющего на Украине «Грузинского национального легиона*».
Читайте также:
Макрон предложил Иванишвили помощь в урегулировании ситуации в Грузии
В Грузии заявили, что Зеленский служит интересам других стран, а не Украины
«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии
* Запрещенная в России террористическая организация
Ольга Енгалычева