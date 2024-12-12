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Зурабишвили хочет сорвать выборы президента Грузии и устроить национальную забастовку

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Саломе Зурабишвили собирается сорвать выборы нового президента Грузии, устроить блокаду парламента и организовать национальную забастовку, передал РИА Новости источник.
«Уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили по согласованию с западными кураторами рассчитывает сорвать выборы своего преемника 14 декабря. Для этого планируется призвать активистов блокировать здание парламента», — обратил внимание он.

Собеседник агентства подчеркнул, что силовиков собираются провоцировать на жесткие действия по отношению к забастующим, чтобы не дать протестам прекратиться.




«Задача — организовать общенациональную забастовку. Ставится цель вынудить кабинет министров Ираклия Кобахидзе сложить полномочия в пользу «временного правительства»», — подчеркнул источник.

Он также уточнил, что в составе «временного правительства» могут быть лидеры воюющего на Украине «Грузинского национального легиона*».

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МИД: Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии
12 декабря 2024, 20:58

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Россия контактирует с Израилем по ситуации в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в беседе с журналистами ТАСС.
Он подчеркнул, что в израильском Тель-Авиве находится российское посольство, которое продолжает сотрудничать с властями Израиля, в том числе по вопросу обстановки в Сирии.

Также в Москве продолжает работу посольство Израиля, с которым ведутся переговоры по ситуации в Сирии.

Ранее Богданов сообщил, что российской стороне удалось установить контакт с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*, который фактически находится у власти в Сирии.

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Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ* в Сирии
МИД: РФ установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*
12 декабря 2024, 20:31

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Отмечается, что группировка фактически пришла к власти в Сирии после падения режима президента страны Башара Асада. В настоящее время члены комитета работают в Дамаске в одном из отелей. Там же они провели встречу с представителями российского посольства в Сирии.

В ходе встречи, по словам Богданова, рассматривались вопросы обеспечения безопасности дипмиссии и граждан России, которые находятся на территории страны.

Замглавы МИД выразил надежду на выполнение всех обещаний, данных силами, которые несут ответственность за обстановку в стране.

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#сирия
#власть
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Московская область вошла в топ-5 премии «Лидеры ИИ»
12 декабря 2024, 20:07

Подмосковье вошло в число пяти регионов, успешно решающих общественно значимые задачи с помощью искусственного интеллекта. Церемония награждения победителей прошла на международной конференции AI Journey 2024.
Московская область получила звание лидера ИИ за реализацию проекта по проверке питания в школах и социальных учреждениях. Накануне Владимир Путин отметил на конференции тех, кто внедряет самые передовые решения, используя современные технологии.
«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией. Это важный инструмент, помогающий управлять большой системой. Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего девять. В планах - внедрить ещё шесть», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, в основном это функции распознавания фото- и видеоизображений, а также текста.
«Например, голосовые помощники, а у нас их шесть, за год отвечают на 7 млн звонков жителей. Они записывают к врачу, рассказывают, когда в доме запустят отопление и так далее. Кроме того, ИИ помогает выявить нарушения – например, мусор во дворах, проследить за их устранением, анализируя данные с камер», – пояснил глава региона.
Он напомнил, что проверять питание в школах и социальных учреждениях региона с помощью нейросети стали с прошлого года. Сотрудник подгружает фото подноса с едой в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а искусственный интеллект распознаёт блюдо и проверяет на соответствие утвержденному меню. Все выявленные нарушения устраняются в короткий срок.

За это время благодаря искусственному интеллекту удалось проанализировать 900 тыс. фотографий, выявить свыше 6 тыс. недочётов, повысить качество питания в школах и социальных учреждениях.

Более 65 тыс. камер системы «Безопасный регион» с внедрённым ИИ следят за порядком более чем в 7 тыс. дворах. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть не только находит нарушения на улицах, но и автоматически ставит задачи по их устранению, а затем проверяет выполнение работ.

Кроме того, на некоторых автобусных остановках с этого года искусственный интеллект следит за чистотой, контролирует очереди на общественный транспорт. Если нейросеть фиксирует в видеопотоке более 10-15 человек, переполненные урны или мусор на остановках, ответственные сотрудники получают сигнал для устранения проблемы.

Все шесть работающих в Подмосковье голосовых помощников за секунду отвечают на звонок и сразу обрабатывают запросы. Так, робот Светлана, заменившая 400 операторов, записывает пациента к врачу. Робот Женя принимает сообщения о неполадках в системе ЖКХ и информирует о решении проблемы. Робот Галина консультирует жителей по услугам МФЦ и записывает на приём. Этим раньше занимались около 100 операторов. А робот Ольга подскажет расписание автобусов или сроки ремонта дороги. Кроме того, голосовые помощники собирают обратную связь от жителей, обзванивая их.

Еще один важный подмосковный проект с использованием ИИ – распознавание документов на региональном портале госуслуг. Искусственный интеллект минимизирует количество отказов, если житель приложил неверные документы, и снижает нагрузку на модераторов. Эта опция уже доступна для получения удостоверения многодетной семьи или на право управления машинами.

Кроме того, ИИ помогает в Подмосковье врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту. С помощью искусственного интеллекта через дорожные камеры выявляются и контролируются места несанкционированного сброса отходов. Также умные камеры находят незаконные торговые точки и ставят задачу по их устранению или легализации.

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Депутат ГД Швыткин подверг критике план Трампа по Украине
12 декабря 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россия приветствует любые предложения по разрешению украинского конфликта при условии, что они учитывают интересы Москвы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий дал оценку планам мирного урегулирования украинского кризиса, предложенного вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Депутат прежде всего призвал не строить иллюзий по поводу прихода Трампа к власти, который будет официально оформлен после инаугурации 20 января 2025 года.

«Мы все понимаем важность и необходимость тех задач, которые поставлены президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Предложения или сигналы, которые поступают со стороны Трампа, не могут служить их реализации, их выполнению», — подчеркнул Швыткин.

Депутат также отметил, что обеспечение Украины оружием в обмен на то, что она не будет вступать в НАТО, не может устраивать Москву. Россия будет исходить прежде всего из своих национальных интересов, заключил депутат.

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#трамп
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США выделят около $300 млн на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины
США выделят около $300 млн на АПК и транспортную инфраструктуру Украины
12 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/Andrii Atanov

США направят около 300 млн долларов на поддержку сельскохозяйственного сектора и восстановление транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма в ходе семинара в Центре стратегических и международных исследований* в Вашингтоне.
Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена признаёт сельское хозяйство одним из ключевых секторов экономики Украины. Именно поэтому на поддержку этой отрасли будут выделены 74,7 млн долларов.Средства будут ориентированы на экспорт, чтобы местные фермеры и производители продовольствия могли внести свой вклад в восстановление экономики Украины.

Кроме того, более 223 млн долларов будут выделены на поддержку в восстановлении украинской транспортной инфраструктуры и логистики.

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#транспорт
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Трамп не исключил возможность военного конфликта с Ираном
12 декабря 2024, 18:25

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность военного конфликта с Ираном. Об этом политик заявил в беседе с журналом Time.
На вопрос о возможностях начала военного конфликта с Тегераном Дональд Трамп сделал паузу, а потом ответил, что «все возможно». При этом избранный президент Соединённых Штатов Америки не стал говорить, какие шаги могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп может отдать должность специального посланника по Ирану бывшему исполняющему обязанности главы Национальной разведки Ричарду Гренеллу. Финального решения по кандидатуре спецпосланника и по будущей стратегии относительно Исламской Республики на данный момент не было принято.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах.

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#иран
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Time: Трамп заявил, что не доверяет никому
12 декабря 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

Вновь избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет. Так он ответил на вопрос о недоверии в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Журналист издания Time задал будущему хозяину Белого дома вопрос о недоверии главе израильского правительства. На это Трамп ответил, что не доверяет никому.

«Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», — подчеркнул политик, имея ввиду события в секторе Газа и на всём Ближнем Востоке.

Ранее израильский дипломат, бывший генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке Алон Пинкас заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вряд ли будет достигнуто до ухода Джо Байдена с должности президента США. В то же время, Нетаньяху может оказать жест доброй воли своему «приятелю» Трампу и заключить перемирие уже после ухода со своего поста действующего президента Джозефа Байдена.

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Кадыров обсудил с Бортниковым атаку украинской армии на Чечню
12 декабря 2024, 18:04

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Телеграм-канале, что он встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым.
Рамзан Кадыров и Александр Бортников предметно обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений. Александр Васильевич обещал нам, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа с Бортниковым поможет в ощутимой мере улучшить успехи в деле обеспечения государственной и общественной безопасности.

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#чечня
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«Стерва из элиты»: Финский профессор раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен
Финский профессор раскритиковал решение ЕК об укреплении границ с Россией
12 декабря 2024, 18:03

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить деньги на укрепление границ стран ЕС с Россией окончательно разрушит экономику всей Восточной Финляндии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Шести странам Евросоюза, имеющим общие граница с Россией, будет выделено 170 миллионов евро для противодействия угрозам, якобы исходящим от РФ и Белоруссии. В своей социальной сети Х профессор подверг резкой критике это решение европейских политиков, не стесняясь в выражениях.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу закрытой, окончательно убивая экономику Восточной Финляндии», — заявил учёный.

Малинен также задался риторическим вопросом: когда уже европейцы поймут, что им следует избавляться от таких «лидеров»?

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