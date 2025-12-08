Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников в 2026 году

08 декабря 2025, 23:44

Путин подписал указ о призыве граждан РФ в запасе на военные сборы в 2026 году

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Об этом сообщается в документе, который опубликовали на официальном портале нормативных правовых актов.





Проведение подобных сборов является ежегодным плановым мероприятием, направленным на поддержание боевой выучки резервистов.





«Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в тексте указа.