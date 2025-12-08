Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников в 2026 году
Путин подписал указ о призыве граждан РФ в запасе на военные сборы в 2026 году
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Об этом сообщается в документе, который опубликовали на официальном портале нормативных правовых актов.
Проведение подобных сборов является ежегодным плановым мероприятием, направленным на поддержание боевой выучки резервистов.
«Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в тексте указа.
Напомним: к россиянам, пребывающим в запасе, относятся все мужчины, состоящие на воинском учете, которые либо ранее служили в армии, либо имели законные основания не проходить срочную службу.
Правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить все необходимые мероприятия по организации призыва и проведению самих сборов. Указ вступает в силу с момента его подписания 8 декабря.
