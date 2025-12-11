Губернатор сообщил о пострадавшем при рекордном налете ВСУ на регионы РФ

11 декабря 2025, 12:16

Дронов: В Новгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадал человек

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Новгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек получил ранения.





Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на главу региона Александра Дронова. По словам губернатора, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, однако подробности о его состоянии не раскрываются.



Также на территории области зафиксировали повреждения зданий.





«Для жителей Великого Новгорода и Новгородского муниципального округа угрозы жизни и здоровья нет», — цитирует Дронова издание.