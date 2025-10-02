Достижения.рф

Песков: Путин встретится с президентом Республики Сербской Додиком сегодня

Милорад Додик и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком уже сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Отмечается, что встреча Путина и Додика пройдет после того, как президент РФ примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сегодня он встретится с Додиком», — сказал Песков.

Додик уже неоднократно называл Россию партнером Республики Сербской. Еще недавно стало известно об обнаружении взрывного устройства около дома президента. В связи с этим Додик хотел обратиться за помощью к Путину.
Иван Мусатов

