Песков: Путин встретится с президентом Республики Сербской Додиком сегодня

02 октября 2025, 11:49

Милорад Додик и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком уже сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Отмечается, что встреча Путина и Додика пройдет после того, как президент РФ примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».





«Сегодня он встретится с Додиком», — сказал Песков.