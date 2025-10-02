Песков: Путин встретится с президентом Республики Сербской Додиком сегодня
Президент России Владимир Путин встретится с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком уже сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отмечается, что встреча Путина и Додика пройдет после того, как президент РФ примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Сегодня он встретится с Додиком», — сказал Песков.
Додик уже неоднократно называл Россию партнером Республики Сербской. Еще недавно стало известно об обнаружении взрывного устройства около дома президента. В связи с этим Додик хотел обратиться за помощью к Путину.