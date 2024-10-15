Песков: Россия будет представлена на конференции ООН по климату

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в предстоящей конференции ООН по климату в Баку пока не принято.
Однако Россия обязательно будет представлена на мероприятии, подчеркнул Песков.
Конференция ООН по климату COP29 состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров Шанхайской организации сотрудничества на мероприятие во время саммита ШОС в июле. В настоящее время Азербайджан председательствует на конференции.
Ранее сообщалось, что Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года. С соответствующим заявлением выступил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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Конференция ООН по климату COP29 состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров Шанхайской организации сотрудничества на мероприятие во время саммита ШОС в июле. В настоящее время Азербайджан председательствует на конференции.
Ранее сообщалось, что Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года. С соответствующим заявлением выступил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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Елена Перлова