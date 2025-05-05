Песков: встреча Путина и Трампа необходима

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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима, но это требует усилий на разных экспертных уровнях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«<…> такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются», — сказал Песков.Ранее Дональд Трамп сообщил NBC, что лидеры Европейского союза попросили его позвонить Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине.
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Анастасия Чубина