Вертолёт Трампа экстренно сел в Лондоне
Вертолёт с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп совершил незапланированную посадку в аэропорту Лутон в Лондоне. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на представителей Белого дома.
Инцидент произошёл, когда чета Трамп возвращалась из загородной резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На борту вертолёта возникла незначительная неисправность в гидравлической системе. Экипаж принял решение посадить машину в аэропорту Лутон в качестве меры предосторожности.
После посадки Дональд и Мелания Трамп перешли на запасной вертолёт и без дальнейших происшествий долетели до аэропорта Станстед, который был их первоначальным пунктом назначения.
