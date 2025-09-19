Вертолёт Трампа экстренно сел в Лондоне

19 сентября 2025, 17:45

Вертолёт Трампа совершил незапланированную посадку в Лондоне из-за неисправности

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вертолёт с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп совершил незапланированную посадку в аэропорту Лутон в Лондоне. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на представителей Белого дома.