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Петербуржцам рассказали, как стать наблюдателем на выборах

29 июня 2024, 13:43
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Главная задача наблюдения на выборах в предстоящий Единый день голосования – обеспечить проведение честного и легитимного процесса. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
«Всегда есть запрос общества на открытость процесса и на участие в нём, с 2018-го из года в год растёт стремление наших сограждан быть наблюдателями на выборах, и мы этот интерес, безусловно, поддерживаем», – сказала Булгакова «Петербургскому дневнику».
По её словам, всё началось на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, когда молодым юристам дали возможность принять участие в наблюдении за выборами. За это время его осуществили более полумиллиона человек.



Участие в наблюдении может принять любой совершеннолетний россиянин, дееспособный, с избирательным правом и без статуса иностранного агента. Для этого нужно обратиться в Общественную палату Санкт-Петербурга или России.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что Общественная палата северной столицы поможет партиям подготовить наблюдателей для выборов.

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#наблюдатели
#общественная палата
Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР
Песков: собаки пхунсан, подаренные Путину Ким Чен Ыном, адаптируются в Москве
29 июня 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал новые подробности о собаках, которые лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил главе российского государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, собаки редкой породы пхунсан, которые Ким Чен Ын подарил Путину, уже адаптируются в столице. До этого Песков заявлял, что собакам еще предстоит дать клички.

Ранее сообщалось, что Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Орден вручил лично Ким Чен Ын.

Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире
Лавров: Евросоюз может стать одним из центров нового мира
29 июня 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет только одного, — чтобы со стороны стран Запада не исходило угроз. Об этом Лавров сообщил на «Примаковских чтениях», передает РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с недружественными государствами при одном условии — отсутствие угроз в сторону РФ. Если данное условие проигнорируют, Европейский союз может оказаться на обочине мирового развития.

По словам министра, Евросоюз может стать одним из центров формирующегося многополярного мира, если одумается. Лавров призвал к реформированию ООН. Он отметил, что нужно поменять баланс сил от преобладания Запада к вовлечению представителей Африки, Азии, Латинской Америки.

Примечательно, что локомотивом новой интеграции может стать БРИКС.

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Бастрыкин объяснился за слова о «государственной дуре»
Бастрыкин заявил, что выражение «государственная дура» прочитал в соцсетях
29 июня 2024, 14:35

Фото: IStock/Oleg Elkov

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прокомментировал свое высказывание о «государственной дуре».
По его словам, выражение он придумал не сам, а прочитал его в социальных сетях, пишет РБК.

Во время обсуждения вопроса о запрете никаба в России, Бастрыкин заявил, что подобные вопросы следует направить на рассмотрение Госдумы, которую несколькими днями ранее он «не так назвал».

«Надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — подчеркнул глава ведомства.

Прежде сообщалось, что депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции
29 июня 2024, 13:38

Фото: Istockphoto / sinonimas

Совет ЕС ввел очередной пакет санкций против Белоруссии, включив в него ряд ограничений, ранее примененных к России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял меры, направленные против белорусской экономики, распространив на нее некоторые из уже действующих против России ограничений», — сообщается в документе.
В частности, новые санкции запрещают импорт в ЕС из Белоруссии таких товаров, как золото, алмазы, гелий, уголь и минеральные продукты, а также сырая нефть. Также прекращается транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, ЕС ввел ограничения на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Белоруссии.

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В Иране не смогли выбрать президента в первом туре
29 июня 2024, 12:33

Фото: istocks/BornaMir

Иранцы не смогли выбрать президента в первом туре, сообщает Tasnim и Irib, так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов.
Во второй тур, назначенный на 5 июля, вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. По предварительным данным, Пезешкиан получил поддержку 10,4 млн избирателей, а Джалили — 9,4 млн.

Два других кандидата, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и шиитский священнослужитель, бывший министр внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади, набрали 3,3 млн и 206,3 тыс. голосов соответственно.

Всего было подсчитано 24,5 млн бюллетеней на 58,6 тыс. избирательных участках. В выборах могли участвовать все граждане старше 18 лет, а это более 61 млн человек.

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#министр
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В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией
Депутат Шеремет: Россия будет вынуждена ответить на провокацию США в Черном море
29 июня 2024, 11:01

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал агрессией и реальной угрозой присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, Россия будет вынуждена ответить на провокацию, поскольку все международные правила и законы, которые задействует противник как прикрытие, отходят на второй план, пока не угроза опасности не пройдет. Шеремет подчеркнул, что любое другое поведение РФ будет воспринято Западом как слабость и только усилит давление и военное присутствие в стратегически важных для страны регионах.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.

Напомним, за последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов.

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#меры
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Польша планирует подписать с Украиной соглашение о безопасности
РИА Новости: Киев и Варшава подпишут договор о безопасности на следующей неделе
29 июня 2024, 10:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника.
Отмечается, что на следующей неделе в Варшаву приедет украинский лидер Владимир Зеленский, и если не произойдет никаких изменений, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности. По данным источника, Киеву и Варшаве важно подписать соглашение о безопасности до начала саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Примечательно, что власти Польши намерены таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще больше.

Ранее постоянный представитель от Республики Крым при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что соглашение Европейского союза и Украины о безопасности направлено на «порабощение» украинцев и полное разрушение отношений с РФ.

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ФСБ получит доступ к личным делам срочников перед прохождением службы
29 июня 2024, 09:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности России сможет изучать документы призывников, которые претендуют на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Информация следует из постановления правительства РФ.
В документе уточняется, что органы ФСБ принимают участие в отборе лиц, подлежащих призыву, для исполнения специальных обязанностей военной службы, в том числе с помощью получения доступа к их документам.

Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ об участии сотрудников ФСБ РФ в отборе призывников на службу. После чего в положение о Федеральной службе безопасности РФ был внесен ряд некоторых изменений.

Напомним, 28 июня Путин также подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.

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#рф
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Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года
РИА Новости: иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с начала СВО
29 июня 2024, 09:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Иностранная финансовая помощь украинскому бюджету достигла минимальных значений с февраля 2022 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.
В текущем году помощь Киеву оказали только Европейский союз, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания. Уточняется, что их ежемесячный «взнос» снизился до 1,9 миллиарда евро.

Стоит отметить, что в прошлом месяце государства вообще не перевели Украине средства, что произошло впервые. Данные финансовые транши в бюджет Украины покрывают дефицит, что положительно влияет на выполнение государством своих функций.

Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

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