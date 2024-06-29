Петербуржцам рассказали, как стать наблюдателем на выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО
Главная задача наблюдения на выборах в предстоящий Единый день голосования – обеспечить проведение честного и легитимного процесса. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
«Всегда есть запрос общества на открытость процесса и на участие в нём, с 2018-го из года в год растёт стремление наших сограждан быть наблюдателями на выборах, и мы этот интерес, безусловно, поддерживаем», – сказала Булгакова «Петербургскому дневнику».По её словам, всё началось на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, когда молодым юристам дали возможность принять участие в наблюдении за выборами. За это время его осуществили более полумиллиона человек.
Участие в наблюдении может принять любой совершеннолетний россиянин, дееспособный, с избирательным правом и без статуса иностранного агента. Для этого нужно обратиться в Общественную палату Санкт-Петербурга или России.
Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что Общественная палата северной столицы поможет партиям подготовить наблюдателей для выборов.
Читайте также:
Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге
Еноты из зоопарка Санкт-Петербурге показали, чем заняться в жару
Постройки бывшего завода Нобеля в Петербурге приспособят под современное использование
Лора Луганская