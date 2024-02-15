Пискарёв: Европарламент координирует экстремистскую деятельность релокантов

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Европарламент принимает участие в координирующих мероприятиях экстремистской деятельности релокантов. Об этом заявил глава комиссии Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарёв.
Об этом он написал в официальном телеграм-канале комиссии, которую возглавляет. Парламентарий также отметил, что им и его коллегами фиксируется всё больше попыток внешних сил вмешаться и повлиять на результаты президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. По словам депутата, именно Европарламент является ярким тому свидетельством, так как на его площадке координируются силы российской оппозиции, переместившейся после начала спецоперации за границу.
Пискарёв рассказал, что накануне «Группа поддержки демократии и координации выборов» (DEG) провела в ЕП публичную конференцию с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций на тему: «Почему президентские «выборы» в России в 2024 году имеют значение? Дискуссия с российской оппозицией». Во время этого мероприятия обсуждались некие «стратегии сопротивления», сообщил парламентарий.
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
Не приходится удивляться, что евродепутатов и присутствовавших членов Евросовета ничуть не удивило подобное действо в стенах парламента: очевидно, что планирование «оранжевых» революций для них не является чем-то новым, отметил российский законодатель. Однако с Россией этот номер не пройдёт. Будет сделано всё возможное для того, чтобы не допустить никакого вмешательства в избирательные процесс извне, а граждане страны смогли сделать свой выбор добровольно и осознанно, без подсказок из-за рубежа, заключил Пискарёв.
Читайте также:
Евродепутат Франгос призвал наладить отношения с Россией
Нарышкин: США хотят сделать из российских студентов по обмену «пятую колонну»
Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков
Пискарёв рассказал, что накануне «Группа поддержки демократии и координации выборов» (DEG) провела в ЕП публичную конференцию с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций на тему: «Почему президентские «выборы» в России в 2024 году имеют значение? Дискуссия с российской оппозицией». Во время этого мероприятия обсуждались некие «стратегии сопротивления», сообщил парламентарий.
Не приходится удивляться, что евродепутатов и присутствовавших членов Евросовета ничуть не удивило подобное действо в стенах парламента: очевидно, что планирование «оранжевых» революций для них не является чем-то новым, отметил российский законодатель. Однако с Россией этот номер не пройдёт. Будет сделано всё возможное для того, чтобы не допустить никакого вмешательства в избирательные процесс извне, а граждане страны смогли сделать свой выбор добровольно и осознанно, без подсказок из-за рубежа, заключил Пискарёв.
Читайте также:
Евродепутат Франгос призвал наладить отношения с Россией
Нарышкин: США хотят сделать из российских студентов по обмену «пятую колонну»
Латвия препятствует проведению выборов президента России, заявил дипломат Зыков
Александр Бойцов