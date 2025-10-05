«Пытаюсь всех запутать»: Министр войны США поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон

05 октября 2025, 23:50

Хегсет заявил, что заказывает много пиццы в Пентагон с целью всех запутать

Фото: iStock/rarrarorro

Глава министерства войны США Пит Хегсет подтвердил «правдивость» популярного мема о резком росте заказов пиццы в Пентагоне во время международных кризисов. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.





Хегсет объяснил, что лично организует доставку еды для сотрудников.





«Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — заявил он.

«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему. Так мы держим всех в напряжении», — пошутил он.