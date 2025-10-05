«Пытаюсь всех запутать»: Министр войны США поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон
Хегсет заявил, что заказывает много пиццы в Пентагон с целью всех запутать
Глава министерства войны США Пит Хегсет подтвердил «правдивость» популярного мема о резком росте заказов пиццы в Пентагоне во время международных кризисов. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
Хегсет объяснил, что лично организует доставку еды для сотрудников.
«Я не только не хожу в кафетерий, еще я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — заявил он.
Хегсет знает о существовании специального аккаунта в соцсетях, который отслеживает заказы пиццы в ресторанах около Пентагона в вечернее время и выходные дни. На основе этой информации аккаунт пытается сделать выводы о кризисных ситуациях, заставляющих военных и чиновников задерживаться на работе.
Однако Хегсет объявил, что иногда создает искусственные «пики» заказов пиццы, не позволяя онлайн-пользователям отличить тяжелые рабочие дни в Пентагоне от обычных.
«Вечерами пятницы вы видите много заказов, а это просто я в приложении ломаю систему. Так мы держим всех в напряжении», — пошутил он.