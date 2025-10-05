Альпинист погиб при сходе лавины в Альпах

05 октября 2025, 23:29

В Альпах в Словении при сходе лавины погиб альпинист, еще двое пропали без вести

Фото: iStock/Audrey COPPEE

В результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист из Хорватии. Двое его спутников пропали без вести. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской полиции.