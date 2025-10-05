Альпинист погиб при сходе лавины в Альпах
В результате схода лавины в Альпах в Словении погиб один альпинист из Хорватии. Двое его спутников пропали без вести. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской полиции.
Инцидент произошел в районе горы Тосц на северо-западе страны. По последней информации, спасателям пришлось приостановить поисковые операции из-за неблагоприятных погодных условий.
Работы по поиску пропавших альпинистов планируется возобновить 6 октября. Ожидается, что к тому моменту метеоусловия улучшатся.
Ранее сообщалось, что отдыхающий в Таиланде турист из России погиб во время купания в Андаманском море. Его смерть пришлась на так называемый низкий сезон (в период с мая по октябрь), когда под воздействием ветра в море образуются высокие волны.
Утром 5 октября «Радио 1» передавало, что спасатели успешно эвакуировали единственную выжившую туристку с Вилючинского вулкана на Камчатке. Женщину доставили в лагерь у подножия горы.
