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Президент РФ отметил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

Путин: РФ чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом
Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнёров за участие в московских мероприятиях, посвящённых юбилею Победы над нацизмом. Выступая перед журналистами после серии международных переговоров в Кремле, президент России подчеркнул, что страна чтит всех, кто внёс вклад в общую победу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки», — сказал Путин на пресс-конференции.
Путин отметил, что Россию и страны-единомышленниц объединяет общая историческая память. Участие иностранных делегаций в праздновании, по его словам, символизирует уважение к подвигу народов, сражавшихся против нацизма.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. По его словам, исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.

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Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве
Путин: Главным гостем парада Победы в Москве стал лидер КНР Си Цзиньпин
11 мая 2025, 02:07

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Президент России Владимир Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает «Лента.ру».
Встреча лидеров прошла в конструктивной атмосфере, что подтверждает значимость их диалога. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду. На следующий день между китайским главой и президентом РФ Владимиром Путиным прошли переговоры на высшем уровне.

Владимир Путин также выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.

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Путин высказался о будущем отношений РФ с европейскими странами
Путин: Рано или поздно РФ станет восстанавливать отношения с Европой
11 мая 2025, 01:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
Трансляцию его обращения вело агентство ТАСС.

«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», — объявил Путин.
Путин также подчеркнул важность сохранения памяти о роли Красной армии в разгроме нацизма. Он выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.

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Путин: РФ признательна лидерам стран, направивших своих военных на парад Победы
11 мая 2025, 01:50

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. Соответствующее заявление президент РФ сделал в своем обращении к журналистам после мероприятий в честь Дня Победы, трансляцию ведет ТАСС.
В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.

Отдельно Путин отметил вклад бойцов из КНДР, участвовавших в боях на территории Курской области. Российский лидер подчеркнул их героизм и профессионализм, заявив, что с радостью лично поблагодарил северокорейских военачальников. Всего в параде приняли участие военные подразделения из 13 стран.

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#президент
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Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина
Песков опроверг слухи о планах «взорвать» американский прайм-тайм речью Путина
11 мая 2025, 00:09

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что запланированные выступления Владимира Путина перед СМИ после встреч с иностранными лидерами направлены на «взрыв» американского прайм-тайма.
По его словам, подобные предположения в соцсетях не соответствуют действительности.

«Интернет всегда хочет чего-то «взорвать». Мы ничего не собираемся взрывать», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву в ответ на вопрос о подобных ожиданиях.
Ранее сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обратился к главе государства по-русски. Лидер Буркина-Фасо поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву на День Победы.

Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.

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Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски
Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Владимиру Путину
10 мая 2025, 22:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обратился к главе государства по-русски.
«Здравия желаю, товарищ президент», — произнес Траоре, выражая надежду, что слова произнесены верно.

Лидер Буркина-Фасо поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву на День Победы.

Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.

В параде в честь Дня Победы участвовали свыше 11,5 тысяч военнослужащих, включая более полутора тысяч бойцов спецоперации. Кроме того, участниками парада были сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии, и представители подразделений армий дружественных стран.

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