Президент РФ отметил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнёров за участие в московских мероприятиях, посвящённых юбилею Победы над нацизмом. Выступая перед журналистами после серии международных переговоров в Кремле, президент России подчеркнул, что страна чтит всех, кто внёс вклад в общую победу. Об этом сообщает РИА Новости.