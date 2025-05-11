Президент РФ отметил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

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Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнёров за участие в московских мероприятиях, посвящённых юбилею Победы над нацизмом. Выступая перед журналистами после серии международных переговоров в Кремле, президент России подчеркнул, что страна чтит всех, кто внёс вклад в общую победу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки», — сказал Путин на пресс-конференции.Путин отметил, что Россию и страны-единомышленниц объединяет общая историческая память. Участие иностранных делегаций в праздновании, по его словам, символизирует уважение к подвигу народов, сражавшихся против нацизма.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. По его словам, исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
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