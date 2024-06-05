Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни

Фото: сайт Кремля
Племянника главы Чеченской респубики Рамзана Кадырова Адама Черхигова назначили министром транспорта связи и цифрового развития республики.
Отец Адама Черхигова — Рамзан Черхигов — занимал пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни с 2007 года.
До этого стало известно, что Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту Чечни.
Ранее Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Муслиму Хучиеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов», — написал Кадыров в своём Телеграм-канале.
До этого стало известно, что Ахмат Кадыров, сын Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту Чечни.
Ранее Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Муслиму Хучиеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак