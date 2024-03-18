По мнению ЦИК, Даванков может занять второе место на выборах с учетом ДЭГ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков может выйти на второе место на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на общефедеральной платформе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.
Согласно окончательным результатам федерального ДЭГ во всех 28 регионах, где оно происходило, Владислав Даванков набрал 277 365 голосов россиян (6,28%), заняв второе место после ныне действующего главы государства Владимира Путина (87,41%). При этом за кандидата от КПРФ Николая Харитонова, который сейчас занимает второе место после обработки более 93 процентов всех избирательных протоколов, в режиме онлайн проголосовали 112 810 избирателей (2,56%), то есть почти на 165 тыс. голосов меньше.
Отрыв действующего президента России Владимира Путина от других кандидатов на президентских выборах составляет свыше 80 процентов голосов — таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.
Более 3 млн заявлений было подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Больше всего заявок поступило от жителей Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.
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Артем Путинцев