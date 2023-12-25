Петербург на выборах президента в 2024 году не будет голосовать с ДЭГ

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Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что пока город не готов принимать участие в голосовании в дистанционно-электронном формате.
При этом, он отметил, что недавно состоялась удачная большая тренировка по нагрузочному тесту системы ДЭГ, в которой от города приняли участие более 160 тыс. человек. Несмотря на успешность прохождения тренировки, всё равно остались сложности, которые необходимо тщательно проработать для того, чтобы система работала безупречно.
Мейксин допустил вероятность того, что на осенних выборах в Петербурге дистанционного электронного голосования всё ещё также не будет.
Таким образом, Петербург тщательно готовится подключиться к дистанционно-электронному голосованию.
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Мейксин допустил вероятность того, что на осенних выборах в Петербурге дистанционного электронного голосования всё ещё также не будет.
«Если бы это были только выборы губернатора или довыборы в Законодательное собрание, то было бы проще. Но у нас планируются еще и большие муниципальные выборы. Это больше 400 избирательных кампаний в 110 муниципалитетах. Для ДЭГ это потребует сотни отдельных протоколов внутри системы. Это очень большая организационная и техническая нагрузка. Мы в ДЭГ пойдем только тогда, когда будем полностью готовы», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Мейксин.
Таким образом, Петербург тщательно готовится подключиться к дистанционно-электронному голосованию.
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Мелисса Тимофеева