«По морде ему в самолете дает»: В ГД назвали предполагаемое имя «бойфренда»* Макрона
Депутат Милонов не исключил, что «бойфрендом»* Макрона является его жена Брижит
«Бойфрендом»* президента Франции Эммануэля Макрона, упоминание которого нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, может являться его супруга Брижит. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
10 февраля в СМИ появилась информация об упоминании некого «бойфренда»* Макрона в опубликованных Минюстом США документах по делу Эпштейна.
«Знаете, это тот редкий случай, когда наличие бойфренда* у Макрона является не самой большой проблемой Макрона, хотя, безусловно, отражает его девиантную психику, его ненормальность. Вот отсюда, наверное, и отношение ко всему традиционному у Макрона немножечко искажено», — заявил Милонов «Газете.Ru».
Депутат не исключил, что «бойфрендом»* французского лидера является его супруга, которая «по морде ему в самолете дает».
«Может быть, это имелся в виду. А если нет, то в Европе же это разрешено, пусть расскажет Европе, кто его бойфренд*, не стесняется, хотя бы мы поймем, что он не просто так по себе идиот», — заключил депутат.
Напомним, Макрон ранее оказался в эпицентре международного скандала, вызванного серией публикаций о его супруге, Брижит Макрон. Американская блогер и журналист Кэндис Оуэнс опубликовала расследование, в котором утверждается, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье и прошла гендерный переход* уже во взрослом возрасте.