«По морде ему в самолете дает»: В ГД назвали предполагаемое имя «бойфренда»* Макрона

11 февраля 2026, 13:10

Депутат Милонов не исключил, что «бойфрендом»* Макрона является его жена Брижит

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

«Бойфрендом»* президента Франции Эммануэля Макрона, упоминание которого нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, может являться его супруга Брижит. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.





10 февраля в СМИ появилась информация об упоминании некого «бойфренда»* Макрона в опубликованных Минюстом США документах по делу Эпштейна.





«Знаете, это тот редкий случай, когда наличие бойфренда* у Макрона является не самой большой проблемой Макрона, хотя, безусловно, отражает его девиантную психику, его ненормальность. Вот отсюда, наверное, и отношение ко всему традиционному у Макрона немножечко искажено», — заявил Милонов «Газете.Ru».

«Может быть, это имелся в виду. А если нет, то в Европе же это разрешено, пусть расскажет Европе, кто его бойфренд*, не стесняется, хотя бы мы поймем, что он не просто так по себе идиот», — заключил депутат.