«Вогнали в тяжелую ситуацию»: Почему Макрон вымаливает разговор с Путиным
Европа — прежде всего Франция во главе с Эммануэлем Макроном — оказалась в сложном положении и пытается найти выход через диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Такое мнение в интервью URA.RU высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он подчеркнул, что Париж и ЕС не смогут просто так перейти к переговорам.
Для этого, считает он, нужно выполнить множество российских условий, перечень которых, по его оценке, еще окончательно не сформировали. Среди возможных требований он назвал прекращение военной поддержки Украины и отмену санкций.
«Успехами на линии фронта мы вогнали Европу в тяжелую дипломатическую ситуацию и не собираемся отказываться от этого ресурса», — сказал собеседник.
4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Стороны договорились об обмене пленными по формуле 157 на 157. Также Россия вернула трех жителей Курской области, которые находились у украинской стороны.