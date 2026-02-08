«Вогнали в тяжелую ситуацию»: Почему Макрон вымаливает разговор с Путиным

08 февраля 2026, 16:43

Ткаченко: Россия вогнала Европу в тяжелую дипломатическую ситуацию

Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Европа — прежде всего Франция во главе с Эммануэлем Макроном — оказалась в сложном положении и пытается найти выход через диалог с президентом России Владимиром Путиным.





Такое мнение в интервью URA.RU высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он подчеркнул, что Париж и ЕС не смогут просто так перейти к переговорам.



Для этого, считает он, нужно выполнить множество российских условий, перечень которых, по его оценке, еще окончательно не сформировали. Среди возможных требований он назвал прекращение военной поддержки Украины и отмену санкций.





«Успехами на линии фронта мы вогнали Европу в тяжелую дипломатическую ситуацию и не собираемся отказываться от этого ресурса», — сказал собеседник.