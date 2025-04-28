Истребитель F/A-18E ВМС США упал с палубы авианосца в Красное море и затонул

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Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters, информацию подтвердила пресс-служба ВМС США.
Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы. Остальные члены экипажа эвакуировались без серьёзных последствий. Причины инцидента расследуются.
Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем. Тогда F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg: крейсер открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца.
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Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем. Тогда F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg: крейсер открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца.
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Мария Моисеева