Истребитель F/A-18E ВМС США упал с палубы авианосца в Красное море и затонул

По делу о взяточничестве задержали нескольких высокопоставленных сотрудников подольского управления МВД России. Как пишет Baza, в числе фигурантов замначальника полиции по оперативной работе, замруководителя следственного управления Подольска, начальник местного отдела угрозыска. Кроме того, по данным журналистов, задержали руководителя Дубровицкого полицейского пункта и главу одного из отделений отдела угрозыска.