Победившие на выборах левые выдвинули кандидата на пост премьера Франции

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Блок левых партий «Новый народный фронт», одержавший победу на выборах в парламент Франции, выдвинул кандидата на пост премьер-министра. Об этом говорится в опубликованном документе.
Президенту Эммануэлю Макрону представили предложение о назначении на пост премьер-министра Люси Кастец.
Такое решение было принято по итогам затяжных переговоров, которые были усложнены разногласиями между партиями. Кандидата согласовывали более двух недель.
Ранее сообщалось, что глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
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Такое решение было принято по итогам затяжных переговоров, которые были усложнены разногласиями между партиями. Кандидата согласовывали более двух недель.
Ранее сообщалось, что глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила о планах по выдвижению законопроекта об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
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Анастасия Чинкова