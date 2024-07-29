Побороться за посты депутатов в Подмосковье планируют около 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
За посты депутатов представительных органов муниципальных образований Московской области в Единый день голосования намерены побороться около 2 тыс. человек. Об этом по итогам завершения этапа выдвижения кандидатов сообщили в Мособлизбиркоме.
«Заявки пришли от 1991 человека. 259 из них – самовыдвиженцы. Лидерами по этому показателю стали городские округа Королёв, Дубна и Долгопрудный. Большая часть кандидатов выдвинута от избирательных объединений – 1732. Среди них члены 13 партий в разных округах Подмосковья», – пояснили в комиссии.Теперь кандидатов ждет этап регистрации, который продлится до 6 августа.
По данным Мособлизбиркома, участие в выборах планируют принять представители самых разных профессий. Среди кандидатов есть экскурсовод, повар, маляр, хореограф, спасатель и даже космонавт.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.
Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявлял, что в этом году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская