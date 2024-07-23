Сотрудники Мособлизбиркома провели выездные консультации в подмосковных ТИКах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Сотрудники аппарата Избирательной комиссии Московской области оказали методическую и правовую помощь нижестоящим комиссиям. Они провели выездные консультации для ТИКов Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наши специалисты выезжали в городские округа, где в сентябре пройдут выборы в Единый день голосования. Сотрудники регионального избиркома осматривали оформление информационных стендов и документацию, связанную с подготовкой к муниципальным выборам. Специалисты следили за соблюдением законодательства, давали рекомендации и помогали сотрудникам территориальных избирательных комиссий», – говорится в сообщении.За это время представители Мособлизбиркома посетили 28 округов Подмосковья, где в сентябре состоятся выборы.
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.
Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
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Лора Луганская