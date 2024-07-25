Организаторов выборов научили пользоваться Интерактивным рабочим блокнотом

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Организаторы Единого дня голосования в Подмосковье продолжают повышать мастерство, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Состоялось очередное обучающее мероприятие для председателей и системных администраторов территориальных избирательных комиссий Подмосковья.
«На этот раз семинар был посвящён главной «шпаргалке» любого члена избирательной комиссии – Интерактивному рабочему блокноту. Спикером выступил замначальника Управления информатизации Информационного центра Мособлизбиркома Виталий Дуденков. Опытом использования ИРБ поделился и председатель УИК № 987 Коломны Евгений Титков», – отметили в пресс-службе.Слушатели узнали и вспомнили, как устроен интерфейс блокнота, как он помогает в учёте расходов, где находятся шаблоны документов и многое другое.
В Мособлдуме членам избирательных комиссий напомнили, что вся актуальная информация по работе ИРБ размещается в группе «ИРБ – работаем вместе».
Интерактивный рабочий блокнот УИК – это уникальный программный продукт, разработанный для членов участковых избирательных комиссии для оптимизации их работы в период подготовки и проведения избирательных кампаний любого уровня.
Блокнот содержит нормативно-правовую базу, которая поддерживается в актуальном состоянии с учётом изменений законодательства; шаблоны необходимых документов, памятки и плакаты.
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.
Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
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