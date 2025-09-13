В Подмосковье стартовал второй день голосования на муниципальных выборах
В Подмосковье начался второй день голосования на муниципальных выборах. Об этом сообщили в аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.
В субботу, в 8:00, открылись 593 избирательных участка в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодёжном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре, а также одномандатном округе №4 в Луховицах. Они будут работать до 20:00.
В Лыткарино избирательный участок работает в здании Дома культуры «Центр молодёжи». Сегодня там состоялось выступление творческого коллектива «Свет-Радонеж».
«Для меня выборы – это всегда праздник. Поэтому было очень приятно услышать выступление нашего творческого коллектива в день голосования», – поделилась мнением жительница города Анна Ильинична.По итогам первого дня голосования явка избирателей в Московской области составила 14,35%. На участках проголосовали 10,05% избирателей, а системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) воспользовались 71,43% от числа выбравших этот способ.
В пятницу за процессом голосования наблюдали депутаты от «Единой России», в числе которых был парламентарий из Госдумы Никита Чаплин. Он положительно оценил ход довыборов в Луховицах и отметил хорошую организацию работы на участке.
Также наблюдала за процессом выборов омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. Она отметила, что члены комиссии хорошо проинформированы в деталях проведения голосования, общественные наблюдатели находятся на всех участках, а для людей с ограниченными возможностями организованы все необходимые условия.
В выборах принимают активное участие избиратели разных возрастов. Есть среди них и почётные жители подмосковных городов, и участники СВО. Так, на участок во Фрязино накануне пришёл почётный гражданин города, 87-летний Карл Симонов, всю свою жизнь посвятивший науке. А свой голос с помощью ДЭГ на выборах Совета депутатов Дмитровского округа отдала учитель из рейтинга «ТОП-100» Подмосковья Лилия Сенаторова.
«Для меня, как для человека, который всегда в активном рабочем ритме, дистанционное голосование стало отличным решением. Это быстро, безопасно и максимально удобно», – отметила преподаватель.Напомним, выборы проходят в течение трёх дней – с 12 по 14 сентября. Проголосовать за кандидатов можно очно на избирательном участке. Также для отдельных категорий граждан доступно голосование на дому. ДЭГ доступно для избирателей, заранее отправивших соответствующее заявление через портал «Госуслуг».
В Мособлизбиркоме традиционно работает «Служба заботы», сотрудники которой проконсультируют по различным аспектам голосования. Связаться с операторами можно по бесплатному номеру: 8 (800) 550-97-44.