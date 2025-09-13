В Подмосковье стартовал второй день голосования на муниципальных выборах

13 сентября 2025, 12:11

оригинал Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В Подмосковье начался второй день голосования на муниципальных выборах. Об этом сообщили в аппарате фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе.





В субботу, в 8:00, открылись 593 избирательных участка в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодёжном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре, а также одномандатном округе №4 в Луховицах. Они будут работать до 20:00.



В Лыткарино избирательный участок работает в здании Дома культуры «Центр молодёжи». Сегодня там состоялось выступление творческого коллектива «Свет-Радонеж».



«Для меня выборы – это всегда праздник. Поэтому было очень приятно услышать выступление нашего творческого коллектива в день голосования», – поделилась мнением жительница города Анна Ильинична.

«Для меня, как для человека, который всегда в активном рабочем ритме, дистанционное голосование стало отличным решением. Это быстро, безопасно и максимально удобно», – отметила преподаватель.