В Петербурге диверсант пытался поджечь авиатехнику на военном заводе

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В Санкт-Петербурге сотрудники силовых органов задержали 20-летнего местного жителя. Он пытался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных в Северной столице.
Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах. По информации источника, задержанному 20-лет, прежде он работал курьером в одной из торговых сетей. В поисках лёгких денег он сам обратился к украинским спецслужбам и предложил за вознаграждение совершать диверсии на объектах российского военно-промышленного комплекса.
Кураторы с украинской стороны дали ему задание поджечь авиационную технику на военном заводе. Молодой человек попытался привлечь к исполнению диверсии двух местных жителей, но был задержан. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — диверсия и склонение к диверсии. По ним он совокупно может получить столько же, сколько уже прожил — до 20 лет лишения свободы.
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