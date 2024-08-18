Под Сумами ракетным ударом уничтожили американскую установку РСЗО М270 MLRS

Фото: Минобороны России
В Сумской области в районе села Бездрик уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS. Об этом сообщает Минобороны России. Цель поразили ракетным ударом, говорится в сообщении.
«В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США», — указано в сводке ведомства.Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.Читайте также:
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Данил Пономарев