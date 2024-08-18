«Страдают невинные люди»: Экс-бойцы ВСУ заявили о готовности биться против Киева

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Бывшие бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса заявили о готовности выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинской армии и западных наемников. Об этом члены отряда рассказали изданию РИА Новости.
Солдат с позывным Борзый заявил, что они готовы выступить против ВСУ под Курском по причине того, что те «воюют не против военных, а против мирного населения». Его сослуживец с позывным Змей согласился с ним и также заявил о готовности помочь.
Боец с позывным Прометей рассказал, что у него в Курске живет бабушка, а в Коренево дедушка, куда ВСУ уже зашли.
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Боец с позывным Прометей рассказал, что у него в Курске живет бабушка, а в Коренево дедушка, куда ВСУ уже зашли.
«Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их выбьют оттуда», — добавил он.Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Торецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак