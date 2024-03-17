Подмосковный ЦОН за два дня голосования принял около 800 сигналов о возможных нарушениях

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Подмосковный Центр общественного наблюдения 15 и 16 марта принял чуть более 800 сигналов о потенциальных нарушениях на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привела зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«За 15 и 16 марта у нас было 813 сигналов о возможных нарушениях. Мы вместе с экспертами ЦОН совершили из нашего Центра общественного наблюдения 1081 экспертный звонок для разъяснения ситуации в ТИКи, УИКи и «Службу заботы» Мособлизбиркома. Подтвердилось 236 недочётов. Остальное – просьбы граждан разъяснить какие-то моменты, которые им виделись как нарушения. Иногда это были просто вопросы. 152 недоразумений оперативно устранено», – уточнила Дмитриева.Говоря о типичных нарушениях, она обратила внимание на то, что большинство таковыми не являются. Чаще всего это обычные недоразумения, однако случаются и неприятные инциденты.
«Был случай, когда в городском округе Подольск молодая мама с малышом в коляске пришла на избирательный участок, и коляску не пропустили из соображений безопасности. Конечно, ни одна адекватная мать не оставит коляску с ребёнком на улице, поэтому это тоже квалифицировалось как недоразумение, нарушение. Мы обратились в «Службу заботы», и в данный момент проходит надомное голосование. То есть этот инцидент тоже нивелирован», – отметила зампред подмосковной Общественной палаты.Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.
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