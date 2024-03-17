Режиссёр Угольников рассказал, что привлекло его в подмосковном Центре наблюдения

Фото: Радио 1
Народный артист России, режиссёр и продюсер Игорь Угольников отметил высокую организацию работы Центра общественного наблюдения за выборами президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в последний день голосования он познакомился с его работой в Одинцове.
«Я здесь впервые и вижу замечательную организацию процесса. Больше всего понравилась видеопанель. На ней видны все избирательные участки, всегда можно сделать запись с любого, получить любую информацию о том, что там происходит», – поделился кинорежиссёр и продюсер.Он добавил, что выборы для него – торжественное мероприятие, которое он никогда не пропускает.
«Я уже более 20 лет хожу на свой избирательный участок в Жуковке, где прописан. Для меня это всегда очень важно. В этот раз прямо 15 марта утром одним из первых проголосовал», – отметил Угольников.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.
Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.
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Лора Луганская