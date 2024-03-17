В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней

В Подмосковье во время выборов президента было зафиксировано три попытки залить зелёнку в урны для голосования и две попытки поджога. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин. Однако, по его словам, злоумышленникам следует знать, что окончательно испортить бюллетень для голосования зелёнкой невозможно.