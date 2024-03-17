В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Подмосковье во время выборов президента было зафиксировано три попытки залить зелёнку в урны для голосования и две попытки поджога. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин. Однако, по его словам, злоумышленникам следует знать, что окончательно испортить бюллетень для голосования зелёнкой невозможно.
«Бюллетени полностью покрываются зелёной краской и кажется, что всё пропало – волеизъявление граждан нельзя будет восстановить. Но оказалось, что всё совсем не так. После инцидента на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, голосование продолжается в резервный стационарный ящик. По окончании дня голосования урна вскрывается для перемещения бюллетеней в пакет для хранения. И как бы ни хотелось провокаторам, зелёнка не является таким средством, которое окончательно портит бюллетень. Отметку избирателя в клеточке для голосования можно спокойно определить. Такие бюллетени мы считаем действительными», – разъяснил Берёзкин.По его словам, утраченный бюллетень за всё время голосования в Московской области – всего один.
«Женщина сожгла свой бюллетень. Это попытка не повлиять на избирательный процесс, а сорвать его, намеренный способ испортить имущество, в том числе государственное. Однако это на результат голосования не повлияет», – отметил глава Мособлизбиркома.В целом он назвал ситуацию на избирательных участках в Подмосковье штатной.
«Все участки работают, серьёзных сбоев в работе системы электроснабжения и в работе КОИБов не предвидится, ситуация штатная», – сказал Берёзкин журналистам.Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.
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