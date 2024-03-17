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В Мособлизбиркоме провокаторов предупредили о бесполезности порчи бюллетеней

17 марта 2024, 17:16
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье во время выборов президента было зафиксировано три попытки залить зелёнку в урны для голосования и две попытки поджога. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин. Однако, по его словам, злоумышленникам следует знать, что окончательно испортить бюллетень для голосования зелёнкой невозможно.
«Бюллетени полностью покрываются зелёной краской и кажется, что всё пропало – волеизъявление граждан нельзя будет восстановить. Но оказалось, что всё совсем не так. После инцидента на небольшое время приостанавливается работа комиссии, урна опечатывается, голосование продолжается в резервный стационарный ящик. По окончании дня голосования урна вскрывается для перемещения бюллетеней в пакет для хранения. И как бы ни хотелось провокаторам, зелёнка не является таким средством, которое окончательно портит бюллетень. Отметку избирателя в клеточке для голосования можно спокойно определить. Такие бюллетени мы считаем действительными», – разъяснил Берёзкин.
По его словам, утраченный бюллетень за всё время голосования в Московской области – всего один.

«Женщина сожгла свой бюллетень. Это попытка не повлиять на избирательный процесс, а сорвать его, намеренный способ испортить имущество, в том числе государственное. Однако это на результат голосования не повлияет», – отметил глава Мособлизбиркома.
В целом он назвал ситуацию на избирательных участках в Подмосковье штатной.
«Все участки работают, серьёзных сбоев в работе системы электроснабжения и в работе КОИБов не предвидится, ситуация штатная», – сказал Берёзкин журналистам.
Выборы президента России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. По данным на 15 часов, в Подмосковье 3 326 348 человек отдали голоса на участках, дистанционно проголосовали 808 002 избирателя.

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#нарушения
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Путин поручил СК обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 под Белгородом
17 марта 2024, 16:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области, сообщили в Кремле.
О проведенной работе должно быть доложено до первого июля.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в конце января текущего года. На борту Ил-76 находились украинские военнопленные, которые должны быть переданы Киеву в рамках обмена. ВСУ, предположительно сбили воздушное судно ракетой.

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#путин
#вертолёт
#белгородская область
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Режиссёр Угольников рассказал, что привлекло его в подмосковном Центре наблюдения
17 марта 2024, 16:32

Фото: Радио 1

Народный артист России, режиссёр и продюсер Игорь Угольников отметил высокую организацию работы Центра общественного наблюдения за выборами президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в последний день голосования он познакомился с его работой в Одинцове.
«Я здесь впервые и вижу замечательную организацию процесса. Больше всего понравилась видеопанель. На ней видны все избирательные участки, всегда можно сделать запись с любого, получить любую информацию о том, что там происходит», – поделился кинорежиссёр и продюсер.
Он добавил, что выборы для него – торжественное мероприятие, которое он никогда не пропускает.
«Я уже более 20 лет хожу на свой избирательный участок в Жуковке, где прописан. Для меня это всегда очень важно. В этот раз прямо 15 марта утром одним из первых проголосовал», – отметил Угольников.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#голосование
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#одинцово
#московская область
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Депутат Фетисов: в Подмосковье с каждым годом совершенствуется организация выборов
17 марта 2024, 16:16

Фото: Радио 1

Подготовка и проведение выборов в Подмосковье совершенствуются с каждым годом. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал депутат Госдумы, знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов.
«Организация выборов в Московской области впечатляет. С каждым годом она совершенствуется», – сказал Фетисов во время посещения Центра общественного наблюдения за выборами президента в Одинцове.
Он также рассказал, как голосовал в Видном в своём избирательном округе.
«Там день выборов – большой праздник. Люди понимают меру ответственности, в этот день они хотят почувствовать единение. Выбирается не просто президент нашей страны – решается судьба мира. И для людей это важно – быть вместе, быть командой», – поделился Вячеслав Фетисов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#вячеслав фетисов
#депутат
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#голосование
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#цон
#наблюдатели
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Полковник юстиции Крегжде: Центр общественного наблюдения позволяет реагировать на любую ситуацию
17 марта 2024, 16:04

Фото: Радио 1

Центр общественного наблюдения в Подмосковье показал свою эффективность во время выборов главы государства. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал судья высшего квалификационного класса, полковник юстиции в отставке, кавалер Ордена Почёта, зампред Общественной палаты Одинцовского городского округа Леонас Крегжде.
«Такой мощный центр – нужная вещь, которая позволяет оперативно реагировать в любой ситуации. Это очень здорово, что в Московской области так сплочённо работают общественные наблюдатели. Выборы президента Российской Федерации – очень важный момент, тем более сейчас, когда мы действительно переживаем трудные времена. Поэтому все мы должны сплотиться ради нашей страны. За нашу Родину отвечаем мы», – уверен Крегжде.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
#цон
#одинцово
#наблюдатели
#подмосковье
#московская область
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Депутат Майданов отметил высокую явку молодёжи на выборах президента
17 марта 2024, 15:36

Фото: Радио 1

Депутат Государственной думы Денис Майданов заметил высокую явку молодёжи на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом он заявил в Центре общественного наблюдения за выборами в Подмосковье, где побывал в заключительный день голосования.
«Это очень радует. Молодёжь понимает, что от неё зависит будущее. Молодые формируют будущее для самих себя и вверяют свою страну сильному лидеру. Думаю, что сегодня у всего Запада вызывает огромное удивление то, как голосуют наша страна, с каким энтузиазмом и сплочением мы идем к своему будущему», – сказал депутат.
Он также дал высокую оценку работе центра, расположенного в Одинцове.
«Мы видим порядка 4 тыс. участков по Подмосковью, куда мы можем попасть с помощью камер в режиме реального времени, посмотреть, как идёт работа. На остальных установлены видеорегистраторы, которые тоже будут хранить информацию в течение года. В случае необходимости на любом участке можно от начала до конца просмотреть его работу и сделать какие-то заключения, если они будут нужны», – заключил Майданов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
#одинцово
#депутат
#госдума
#денис майданов
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#подмосковье
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Явка на президентских выборах в Подмосковье к 15 часам преодолела 4 млн избирателей
17 марта 2024, 15:17

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Мособлизбирком объявил явку избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15 часов.
«На участки пришли 3 326 348 человек. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 808 002 избирателей», – говорится в телеграм-канале комиссии.
Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин заявил, что к полудню явка в регионе превысила 60%.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. По данным секретаря Мособлизбиркома Руслана Фурса, сегодня в регионе ожидается самая высокая явка за три дня.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#россия
#избиратели
#московская область
#подмосковье
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Военкор Куксенкова отметила качество видеонаблюдения на выборах в Подмосковье
17 марта 2024, 14:53

Фото: Радио 1

Военкор, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО и член наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества» Ирина Куксенкова познакомилась с работой Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», она обратила внимание на высокое качество картинки видеонаблюдения.
«Картинка для своего профиля качественная. Это улучшенные камеры, всё видно, но без деталей, без личных данных. В целом картинка отображает обстановку: всё наглядно, доступно, понятно и прозрачно», – подчеркнула Кусенкова.
Она рассказала, что сама воспользовалась возможностями дистанционного электронного голосования.
«Я голосовала электронно, мне это проще и ближе. А мои родители голосовали как в старые добрые времена – через бюллетени, в Красногорске. Очень круто, что есть выбор – можно и так, и так. Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека, который живет в нашей стране. Это очень ответственное дело, будущее России», – поделилась военкор.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
#цон
#дэг
#журналистика
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Лазутина спрогнозировала рост популярности дистанционного электронного голосования
17 марта 2024, 14:37

Фото: Радио 1

Такая форма волеизъявления, как дистанционное электронное голосование, в будущем продолжит набирать популярность. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такой прогноз дала первый зампред Мособлдумы, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. В заключительный день голосования на выборах президента Росси она посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Я как депутат часто бываю в школах и медучреждениях, то есть там, где работают наши бюджетники. И многие из них довольны такой формой голосования. Она им нравится, тем более, сейчас у всех такие замечательные телефоны. Жизнь очень быстрая, и хорошо, что есть такая возможность. Люди овладевают этой несложной техникой. Для большинства ДЭГ – это просто удобно», – уверена Лазутина.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

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Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами
#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#цон
#наблюдатели
#мособлдума
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Наблюдатель из Эсватини назвала применение подмосковного ЦОНа уникальной технологией
17 марта 2024, 14:15

Фото: Радио 1

Наблюдатель из Эсватини Комбисайл Дламини считает работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье уникальной технологией. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в составе иностранной делегации она познакомилась с работой расположенного в Одинцове центра.
«Всё, что мы увидели в Центре наблюдения, крайне впечатляюще. Нам дали много информации о камерах видеонаблюдения, о том, что картинка идёт в нескольких измерениях, что в зоне доступа все УИКи Московской области. О любой проблеме мгновенно будет известно. Мы думаем, что это единственная и первая в своём роде подобная система, и это уникальная технология», – сказала Комбисайл.
Гостья, которая работает первым секретарём Комиссии по выборам и границам Королевства Эсватини, призвала использовать подмосковный опыт будет у себя на родине. «Мы очень рады, что можем обменяться опытом с организаторами проведения выборов в России. Надеемся, что и у вас будет какая-то возможность узнать что-то новое из нашего опыта проведения выборов», – поделилась Дламини.

Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках региона работают пять делегаций международных наблюдателей. Две из них побывали сегодня в Центре общественного наблюдения за выборами президента.

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Явка на президентских выборах в Московской области превысила 60%
#московская область
#подмосковье
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#наблюдатели
#цон
#одинцово
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