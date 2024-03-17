Депутат Фетисов: в Подмосковье с каждым годом совершенствуется организация выборов

Фото: Радио 1
Подготовка и проведение выборов в Подмосковье совершенствуются с каждым годом. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал депутат Госдумы, знаменитый в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов.
«Организация выборов в Московской области впечатляет. С каждым годом она совершенствуется», – сказал Фетисов во время посещения Центра общественного наблюдения за выборами президента в Одинцове.Он также рассказал, как голосовал в Видном в своём избирательном округе.
«Там день выборов – большой праздник. Люди понимают меру ответственности, в этот день они хотят почувствовать единение. Выбирается не просто президент нашей страны – решается судьба мира. И для людей это важно – быть вместе, быть командой», – поделился Вячеслав Фетисов.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.
Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.
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