Подмосковным избирателям поможет «Служба заботы»

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Подмосковным избирателям, планирующим участвовать в Едином дне голосования, помогут сотрудники «Службы заботы». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Служба заботы» – это сервис вашей территориальной избирательной комиссии. Здесь можно узнать информацию о выборах депутатов совета депутатов вашего городского округа; об адресах избирательных участков и графиках их работы; о возможности вашего активного избирательного права; о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование и о техническом сопровождении избирателей при участии в ДЭГ», – отметили в пресс-службе.Связаться со специалистами можно службы по телефонам территориальных избирательных комиссий городских округов, где будут проходить выборы.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская