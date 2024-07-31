В Подмосковье подали больше всего заявлений на участие в голосование по месту нахождения и онлайн

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Жители Московской области подали больше всего заявлений на участие в электронном голосовании. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой.
«По состоянию на сегодняшнее утро подано уже более 140 тыс. заявлений: 126 тыс. 820 заявлений на участие в ДЭГ и 13 тыс. 641 – о включении в список избирателей по месту нахождения. Наибольшее число заявлений – в Московской области, в том числе об участии в ДЭГ – 36 тыс. 155», – отметили в пресс-службе.Далее идут Вологодская и Челябинская области, Республики Алтай и Чувашия.
«Подчеркну, что мы никого не принуждаем голосовать с помощью ДЭГ. Это исключительно дополнительная возможность для наших избирателей и их право выбора», – отметила Памфилова.В Мособлизбиркоме напомнили, что приём заявок на участие в ДЭГ продлится до начала сентября.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.
Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская