В США заявили о подготовке страны к мировой войне
Карлсон: рост военного бюджета США говорит о подготовке к мировой войне
Решение президента США Дональда Трампа повысить военный бюджет до 1,5 триллионов долларов в 2027 году свидетельствует о подготовке страны к мировой войне. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.
По его словам, такой бюджет характерен для государства, готовящегося к региональному или глобальному конфликту, и других причин для его роста не существует.
«Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — написал Карлсон.Он также отметил, что все признаки указывают на приближение большой войны, хотя многие надеются, что этого не произойдет.
Ранее сообщалось, что США перебросили военные самолеты и вертолеты в Великобританию. Весь авиафлот приземлился на трёх базах Королевских ВВС — в Саффолке и Глостершире.