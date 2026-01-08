В США заявили о подготовке страны к мировой войне

08 января 2026, 07:32

Карлсон: рост военного бюджета США говорит о подготовке к мировой войне

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Решение президента США Дональда Трампа повысить военный бюджет до 1,5 триллионов долларов в 2027 году свидетельствует о подготовке страны к мировой войне. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.





По его словам, такой бюджет характерен для государства, готовящегося к региональному или глобальному конфликту, и других причин для его роста не существует.

«Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — написал Карлсон.