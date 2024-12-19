Politico: В странах ЕС растёт недовольство единоличными решениями фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Некоторые лидеры стран Евросоюза и высокопоставленные дипломаты выражают недовольство тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен единолично принимает важные решения. Они призвали нового руководителя Евросовета Антониу Кошту «обуздать» председателя ЕК.
В частности, раздражение европейских политиков вызвало одностороннее решение фон дер Ляйен о заключении соглашения по MERCOSUR (торгового соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка - прим. ред.), против которого выступал Париж, передаёт издание Politico.
Авторитарные решения главы Еврокомиссии будут одной из важнейших тем дискуссий в кулуарах последнего в 2024 году саммита глав государств и правительств Евросоюза. Впервые такая встреча пройдет под председательством Кошты.
На посту председателя ЕК фон дер Ляйен зарекомендовала себя как человек, принимающий единоличные решения, нередко выходящие за рамки её должностных полномочий, а также не стесняющийся отстранять лидеров Евросоюза от решений по важным вопросам, указано в публикации.
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Авторитарные решения главы Еврокомиссии будут одной из важнейших тем дискуссий в кулуарах последнего в 2024 году саммита глав государств и правительств Евросоюза. Впервые такая встреча пройдет под председательством Кошты.
«Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.
На посту председателя ЕК фон дер Ляйен зарекомендовала себя как человек, принимающий единоличные решения, нередко выходящие за рамки её должностных полномочий, а также не стесняющийся отстранять лидеров Евросоюза от решений по важным вопросам, указано в публикации.
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Александр Бойцов