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Эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев высказал мнение о том, что результаты прошедших в Грузии парламентских выборов стали своеобразным «щелчком по носу» западным глобалистам, в частности США и их приспешникам.
«Прошедшие выборы в Грузии — второй щелчок по носу демократам из Белого дома, Фон дер Ляйен, Борреля и прочим глобалистам-евроинтеграторам после референдума в Молдавии. Будучи проевропейской, «Грузинская мечта» за последние годы осознала, какую цену стране придётся заплатить за мифические привилегии от вступления в ЕС, которого никогда так и не произойдёт», — пояснил в беседе с «Известиями» Андреев.
В то же время рядовые очевидцы сообщили, что в Грузии после выборов спокойная обстановка.
«Я живу в Тбилиси почти четыре года, мой папа грузин. Я вчера была в центре города, но никаких митингов не было. Сейчас тоже все спокойно, хотя сегодня в центр я ещё не выбиралась. В Грузии довольно часто проходят митинги, и сегодня вечером кто-то наверняка выйдет на улицу, но не думаю, что будет нечто из ряда вон выходящее. Отдельные люди говорят, что недовольны результатами выборов, но ситуация очень далека от революционной», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» жительница Галина.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии.
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