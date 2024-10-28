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Политолог Андреев назвал выборы в Грузии щелчком по носу США

28 октября 2024, 18:56
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев высказал мнение о том, что результаты прошедших в Грузии парламентских выборов стали своеобразным «щелчком по носу» западным глобалистам, в частности США и их приспешникам.
«Прошедшие выборы в Грузии — второй щелчок по носу демократам из Белого дома, Фон дер Ляйен, Борреля и прочим глобалистам-евроинтеграторам после референдума в Молдавии. Будучи проевропейской, «Грузинская мечта» за последние годы осознала, какую цену стране придётся заплатить за мифические привилегии от вступления в ЕС, которого никогда так и не произойдёт», — пояснил в беседе с «Известиями» Андреев.

В то же время рядовые очевидцы сообщили, что в Грузии после выборов спокойная обстановка.



«Я живу в Тбилиси почти четыре года, мой папа грузин. Я вчера была в центре города, но никаких митингов не было. Сейчас тоже все спокойно, хотя сегодня в центр я ещё не выбиралась. В Грузии довольно часто проходят митинги, и сегодня вечером кто-то наверняка выйдет на улицу, но не думаю, что будет нечто из ряда вон выходящее. Отдельные люди говорят, что недовольны результатами выборов, но ситуация очень далека от революционной», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» жительница Галина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии.

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#выборы
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#отношения
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#грузия
#политика
Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
28 октября 2024, 19:22

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Кадры прибытия политика в Тбилисский международный аэропорт в прямом эфире транслировал местный телеканал «Имеди».
Отмечается, что в ходе своего визита Орбан встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланирован ряд встреч в расширенном формате.

Вместе с Орбаном в Грузию прибыли глава МИД Венгрии Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.

Визит главы венгерского правительства продлится два дня. Орбан стал первым экономическим лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах 26 октября.

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#виктор орбан
#венгрия
#грузия
#выборы
#полиция
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Появилось видео унижения главы МИД ФРГ Бербок в аэропорту Пекина — видео
В Китае никто не встретил прибывшую с визитом главу МИД ФРГ Бербок
28 октября 2024, 18:26

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Официальные лица Китая сочли излишним встречать у трапа самолёта прибывшую в Поднебесную с внеплановым визитом главу МИД Германии Анналену Бербок. В Сети уже завирусились кадры, на которых она растерянно озирается в поисках встречающих, но тщетно.
Соответствующую видеозапись опубликовала «Комсомольская правда». На кадрах видно, как руководитель немецкого внешнеполитического ведомства уверенно и довольно быстро спускается по трапу приземлившегося самолёта. Затем она в некотором замешательстве оглядывается по сторонам в поисках встречающих. Никого не увидев, министр в одиночестве направляется к зданию аэропорта.

В Китае считают поведение Бербок не вполне отвечающим её статусу дипломата. Ещё в 2022 году накануне своего первого визита в страну она назвала Председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», чем привела в замешательство китайских переговорщиков.

После подобных речей госпожа Бербок не может надеяться на встречу с китайским лидером, переговоры по поводу конфликтов на Ближнем Востоке и Украине пройдут и на этот раз на уровне МИД двух стран. Во время проведения официальных церемоний в Китае случайных жестов не бывает. Поэтому отсутствие встречающих в аэропорту — чёткий сигнал, говорящий о том, что дипломатический вес Германии при Бербок упал до рекордно низкого уровня.






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FİKİR PANOSU: США хотят использовать Турцию в «новом проекте» против России
28 октября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Формирование общественного мнения об угрозе со стороны тюркоязычных народов для России — это спланированная акция со стороны США. В этих планах Вашингтон намерен использовать Турцию и её влияние на Востоке.
Об этом заявил турецкий политик Осман Козанв в интервью телеграм-каналу FİKİR PANOSU. По его словам, американцам не удалось ослабить Россию при помощи украинского конфликта. Теперь США рассчитывают реализовать новый проект, используя Турцию и её положение и влияние в Центральной Азии. Вашингтон уже предпринимает усилия, чтобы воспрепятствовать развитию российско-турецких отношений, считает Козанв.

По словам политика, Турция и Россия могут распределить между собой важнейшие роли в построении нового справедливого и многополярного миропорядка. Серьёзные шаги Турции в рамках сотрудничества с Москвой, независимо от НАТО, стали важными событиями в российско-турецких отношениях в противовес колониальной политике Запада, заключил Козанв.

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#нато
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Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки
28 октября 2024, 16:46

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.
Отмечается, что финское управление судебных приставов наложило арест на российскую государственную собственность. Одним из объектов ареста является принадлежащий российским властям участок земли площадью 3326 квадратных метров, на котором располагается Российский центр науки и культуры. Арест вступил в силу 24 октября.

По данным издания, арест российской собственности был осуществлён после иска, поданного украинской энергетической компанией «Нефтогаз».

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#политика
#украина
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FT: Трамп может предложить мирный план на основе Минских соглашений
28 октября 2024, 16:03

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Новый план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине может стать переосмыслением провалившихся Минских соглашений. Он будет включать в себя меры принуждения и санкции за нарушения.
Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на мнение одного из советников политика. По словам собеседника издания, контроль за исполнением достигнутых договорённостей должны будут осуществлять европейские военные, а не подразделения НАТО или миротворческие силы ООН.

Советник Трампа также подчеркнул, что американцы будут настаивать на своём неучастии в этом механизме и его финансировании. Это должно полностью быть в зоне ответственности Европы.

Протоколы, содержащие комплекс мер по выполнению Минских соглашений, были подписаны дважды, в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года. Он предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе и отвод Украиной тяжёлых вооружений. Киев постоянно нарушал эти договорённости, поэтому Россия в феврале 2022 года признала ДНР и ЛНР и начала специальную военную операцию.

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Скандал с депутатом КПРФ и ссора с олигархом: за что на самом деле сразу двум российским губернаторам грозит отставка
28 октября 2024, 14:56

Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

К концу 2024 года ожидается отставка сразу двух губернаторов российских регионов. В числе возможных кандидатов на увольнение — губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Республики Коми Владимир Уйба. О том, что известно о губернаторах, которым грозит уход, расскажет «Радио 1».

Причины отставки Голубева


Решение об отставках губернаторов находится в компетенции президента РФ Владимира Путина. Возможный уход Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области связан с его длительным пребыванием на этой должности. Он был назначен на пост еще в 2010 году. В 2015 и 2020 годах он был переизбран на прямых выборах. Срок его полномочий истекает в 2025 году.

Причины отставки Уйбе


По информации «Ведомостей», к руководителю Республики Коми Владимиру Уйбе в администрации президента относятся с недовольством. Это связано с его участием в конфликтах на территории региона. Ситуация в республике остается напряженной с момента ареста бывшего губернатора Вячеслава Гайзера в 2015 году.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что Уйба унаследовал сложную ситуацию от своего предшественника Сергея Гапликова, который распустил местную элиту. Экономика Республики Коми, по его словам, сильно зависит от нескольких крупных корпораций. Политолог Владимир Слатинов добавляет, что Уйба, обладая опытом в здравоохранении и руководстве ФМБА, не смог наладить эффективное взаимодействие с населением и местными элитами.

Биография Василия Голубева


Василий Голубев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)


Василий Голубев родился 30 января 1957 года в семье шахтеров в станице Ермаковская. В 13 лет он впервые посетил крупный город — Ростов-на-Дону, куда его отец привез на футбольный матч. Неудача с поступлением в Харьковский институт после школы заставила Василия устроиться слесарем на шахту «Шолоховская». Однако через год он успешно сдал экзамены и поступил в Московский университет управления.

В 1997 году Голубев завершил обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ. После окончания университета в 1980 году Голубев устроился работать старшим инженером на Видновское автотранспортное предприятие. В 1983 году он полностью переключился на партийную работу. В 1990 году его избрали председателем Видновского городского Совета народных депутатов. В ноябре 1991 года Василий стал руководителем Ленинского района Московской области, а в 1996 году выиграл выборы на пост главы района.

В 1999 году Голубев занял должность вице-губернатора Московской области. В апреле 2000 года он был назначен первым вице-премьером правительства Московской области. В декабре 2003 года Голубев вновь возглавил Ленинский район, где работал до 2010 года. В том же году его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия» на пост губернатора Ростовской области.

Голубев женат и имеет троих детей.

Биография главы Коми Уйбы


Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске. Он получил образование в Свердловском государственном медицинском институте, где в 1982 году защитил диплом по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». В 2005 году Уйба прошёл дополнительное обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Свою карьеру Владимир начал в 1982 году в качестве врача-терапевта на одном из предприятий Свердловска. С 1984 по 1989 год он работал главным врачом профилактория Белоярской АЭС в Заречном Свердловской области. С 1989 по 1999 год Уйба возглавлял медико-санитарную часть №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР.

В период с 2002 по 2003 год Уйба возглавлял компанию «ВИРУ» в Заречном, после чего вернулся на пост заместителя руководителя. В январе 2020 года Уйба был назначен заместителем министра здравоохранения РФ. Спустя несколько месяцев, 2 апреля, президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, а 13 сентября того же года он был избран на эту должность с поддержкой 73,18% избирателей.

Уйба женат и воспитывает пятерых детей.


Скандалы Уйбы


Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В мае 2022 года Владимир Уйба назвал депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова «новым фашистом». В ответ Михайлов подал в суд иск о защите своей чести и достоинства. Скандал разгорелся после того, как Уйба отправил аудиосообщение одному из жителей Республики Коми. Губернатор заявил: «Поздравляю вас с Великим праздником нашей Победы, победой над фашистами и над такими новыми фашистами, которым является господин Михайлов. Всем им осиновый кол, на их могилах. Слава богу, что наши деды в свое время разгромили фашистов. Сейчас разгромим и мы неофашистов».

В 2023 году Уйба вновь угодил в скандал. В интернете появилось видео, на котором запечатлена встреча с Уйбой, предположительно снятая сотрудником полиции. Инцидент произошёл в центре Сыктывкара, когда местные жители пожаловались на неправильно припаркованные автомобили.

В ходе короткого диалога с полицейским Владимир Уйба заявил: «Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда, вот с проблесковыми, и сказать: территория оцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции. Вот встать и стоять! Пока я не уеду».

Полицейский ответил, что доложит о происшествии в дежурную часть. Видеозапись обрывается на этом моменте, и дальнейшее развитие событий остаётся неизвестным.

Ссора с крупным олигархом


На днях стало известно, что Владимир Уйба может столкнуться с риском утраты важного источника доходов для региона. Главный акционер компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял решение о закрытии регионального офиса нефтегазовой компании. По информации, поступившей из политических кругов, причиной этого шага стало недовольство Алекперова, который, посетив Коми, более часа ждал встречи с Уйбой, но она так и не состоялась.

Тем не менее, представители правительства Коми уверяют, что республика и «Лукойл» продолжают сотрудничество в рамках развития региона без каких-либо конфликтов. Утверждается, что производственная деятельность не прекращается и в следующем году ожидается увеличение поступлений от «Лукойла».

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Евросоюз признал, что конфликт на Украине отошёл на второй план
Боррель признал отход конфликта на Украине на второй план
28 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/butenkow

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине в данный момент отошёл на второй план. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции RNE.
Он отметил, что происходящее на Ближнем Востоке отодвинуло конфликт на Украине на второй план. Теперь о нём не говорят, как будто все закончилось. Однако это не так и стоит помнить о происходящем между Россией и Украиной, поскольку конфликт продолжается с той же интенсивностью.

Также Боррель добавил, что события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, в любой момент могут стать искрой, которая вызовет куда более сильный пожар.

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#евросоюз
#украина
#конфликт
#политика
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Евросоюз назвал условие для получения Украиной средств от российских активов
28 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз в качестве жёсткого предварительного условия для предоставления Украине микрофинансового кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России назвал следование его политике, соблюдение «демократических механизмов», верховенства права и прав меньшинств. Если Киев не исполнит эти требования Брюссель вправе лишить страну всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита.
Отмечается, что данное решение было опубликовано в понедельник в официальном журнале Евросоюза. Оно вступит в силу 29 октября.

Также в документе указано, что Украине должна взять на себя обязательства по сотрудничеству с Евросоюзом в восстановлении, реконструкции и модернизации военной промышленности, а также реализации иных актуальных программ объединения.

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#евросоюз
#кредит
#активы
#финансирование
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Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета по Украине
28 октября 2024, 14:14

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с требованием прекратить сотрудничать с Россией и отказаться от нейтралитета в вопросе украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью The Times of India.
Также украинский лидер высказался о том, как Индия может поспособствовать прекращению российско-украинского конфликта. Зеленский призвал Моди заблокировать экономику России, заявив, что именно это станет шагом навстречу миру. Он объяснил, что блокирование дешёвых энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса РФ приведёт к снижению возможностей ​Москвы вести боевых действия.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что все участники саммита БРИКС в Казани, говорящие о нейтральной позиции и выражающие желание помогать в урегулировании конфликта, на самом деле поддерживают Россию.

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