Россия фиксирует попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии, заявил Песков

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Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Он отметил, что это публично декларируется. Все попытки дестабилизации ситуации в стране видны российской стороне.
Ранее сообщалось, что Киев направит в Грузию своих боевиков из числа этнических грузин для подготовки провокаций в стране. Известно, что туда уже направлен координатор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов.
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Ранее сообщалось, что Киев направит в Грузию своих боевиков из числа этнических грузин для подготовки провокаций в стране. Известно, что туда уже направлен координатор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов.
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Анастасия Чинкова