Россия фиксирует попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии, заявил Песков

16 и 17 ноября Российская кинологическая федерация проведет крупнейшую выставку собак всех пород — «Евразия 2024». Более 10 тысяч собак соберутся в «Крокус Экспо», чтобы участвовать в выставочных и спортивных рингах, сражаясь за титулы и призовые места.