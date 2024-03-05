Политолог Басов: В Германии ждут ответа Москвы на скандал с немецкими офицерами

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Основной проблемой, которая интересует правительство и армию ФРГ, остается то, какие шаги официальная Москва будет расценивать как прямое участие Берлина в конфликте на Украине. Об этом в эксклюзивном разговоре с «Известиями» рассказал политолог Фёдор Басов, комментируя скандал с утечкой разговоров офицеров бундесвера.
Он выделил несколько важных аспектов произошедшего. Во-первых, по словам Басова, это очередной провал немецких спецслужб. Во-вторых, дискуссии о поставках ракет Taurus Украине, которые являются частью важнейшего аспекта внешнеполитической культуры Германии — самоограничения в экспорте оружия.
«Опубликованный разговор свидетельствует о том, что ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно использовал заведомо ложный тезис о том, что применение Taurus <...> невозможно без задействования немецких военных непосредственно на территории Украины», — отметил политолог.
А главное, заключил Басов, состоит в том, что для командного состава воздушных и космических сил до сих пор неясно — будет ли Россия расценивать как непосредственное немецкое участие в конфликте наличие прямой линии защищённой связи между командными центрами в Германии и командными центрами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории последней.
Напомним, 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. Позднее она обнародовала расшифровку этого разговора.
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«Опубликованный разговор свидетельствует о том, что ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно использовал заведомо ложный тезис о том, что применение Taurus <...> невозможно без задействования немецких военных непосредственно на территории Украины», — отметил политолог.
Напомним, 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. Позднее она обнародовала расшифровку этого разговора.
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Артем Путинцев