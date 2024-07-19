Политолог Бедрицкий допустил «неслучайность» COVID-19 у Байдена

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Кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий заявил, что заболевание президента США Джо Байдена коронавирусом сразу после покушение на его соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа может быть неслучайным.
Специалист не исключил, что со стороны демократов логично попытка либо вывести Байдена из предвыборной гонки, либо сделать что-то яркое, что перебьёт инциднт с покушением на Трампа, который, по мнению Бедрицкого, не кажется постановочным.
А политолог-американист Малек Дудаков предложил не торопиться с выводами о «списании» Байдена.
Ранее президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский оценил почти в 100% вероятность снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки.
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«Сразу после покушения на Трампа предпринимать какие-то яркие шаги, направленные на повышение популярности Байдена, неловко. Месяц август — единственный срок, когда с Байденом может либо что-то случиться такое, что он просто не будет участвовать в выборах. В связи с этим нынешний COVID-19 Байдена представляется совсем неслучайным», — добавил в беседе с Pravda.Ru Бедрицкий.
А политолог-американист Малек Дудаков предложил не торопиться с выводами о «списании» Байдена.
«Не стоит воспринимать всерьёз вбросы в прессу от анонимных источников, учитывая, что они пророчат этот самый выход Байдена из президентской гонки уже последние две-три недели, а его всё никак не происходит. Поэтому пока что всё-таки Байден и его семейство хоть и находятся в определенной политической осаде, но я вполне допускаю, что не собираются сдаваться», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дудаков.
Ранее президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский оценил почти в 100% вероятность снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки.
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Мелисса Тимофеева