Премьер Малайзии Ибрагим подтвердил участие лидеров России и США в октябрьском форуме АСЕАН
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдёт в октябре в малайзийской столице Куала-Лумпур. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает малайзийское агентство Bernama со ссылкой на официальные источники.
Кроме лидеров России и США, в саммите подтвердили участие премьер Госсовета КНР Ли Цян, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса. Ибрагим отметил, что Малайзия представит на форуме свою полупроводниковую стратегию и конкурентные стимулы для иностранных инвесторов.
АСЕАН, основанная в 1967 году, объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году председательство в организации перешло к Малайзии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных договорённостей о телефонном разговоре между Путиным и Трампом пока нет, но при необходимости такой контакт может быть оперативно организован.
