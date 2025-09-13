Премьер Малайзии Ибрагим подтвердил участие лидеров России и США в октябрьском форуме АСЕАН

13 сентября 2025, 02:28

Путин и Трамп встретятся на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре в октябре

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдёт в октябре в малайзийской столице Куала-Лумпур. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает малайзийское агентство Bernama со ссылкой на официальные источники.