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Политолог-американист Константин Блохин раскрыл главный принцип Запада, который заключается в силовом факторе решения всех вопросов.
«Мы хотим достичь мира, остановить эту напряжённость, военное вмешательство тех же стран НАТО на Украине. Запад понимает только силу. Они сами неоднократно говорили о своём принципе, их главный лозунг – мир посредством силы. Поэтому если мы будем действовать слабо, это наоборот их раззадорит», – прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блохин.
Россия при этом готова отвечать западным странам не только силой, но и технологиями и наукой. Так, генеральный конструктор Всеволод Елисеев рассказал об уникальном обновлённом авиационном двигателе ТВ7-117СТ-01.
«Двигатель ТВ7-117СТ-01 до испытаний в составе самолёта прошёл ряд улучшений: увеличена мощность, повышена надёжность и пожарозащищённость. В ходе полёта 31 марта, силовая установка показала высокие тяговые характеристики и сниженный уровень шума, что важно для пассажиров. Сегодня наши усилия сконцентрированы на сертификации самолёта», — пояснил в беседе с RT Елисеев.
Он добавил, что впереди предстоит ещё большая работа.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что российские самолёты фронтовой авиации значительно превосходят американские истребители F-16 Fighting Falcon, которые будут поставлены Украине.
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Мелисса Тимофеева