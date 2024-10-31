Психические отклонения и эскорт: тайны Камаллы Харрис, биография, карьера, позиция по Украине

Камала Деви Харрис (Фото: сайт Белого дома)
Вице-президент США Камала Харрис – потенциальный кандидат в президенты страны от Демократической партии. Ее отрыв от экс-президента Дональда Трампа сократился до одного процента: 44% против 43%. Это следует из опроса Reuters/Ipsos, опубликованного 29 октября. О биографии Харрис, ее политической карьере и фактах из жизни расскажет «Радио 1».
Камала Деви Харрис: биография
Кандидат в президенты США Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд, штат Калифорния в семье мигрантов. Ее отец Дональд Харрис является ямайцем и заслуженным профессором экономики Стэнфордского университета, а мать Шьямала Гопалан – дочь индийского дипломата, прославилась как исследователь рака.
Как вспоминает сама Камала Харрис, в детстве она отличалась хулиганским поведением и не проявляла особых успехов в учебе. Причиной тому, по ее словам, был её горячий ямайский темперамент, унаследованный от отца.
«В подростковом возрасте я была настоящей хулиганкой. В школе у меня не было хороших оценок. Я была очень вспыльчивой и любила фантазировать», — рассказала Харрис.
В 1982 году Камала Деви Харрис поступила в университет Говарда в Вашингтоне, где училась на бакалавра в области политологии и экономики. Затем она получила юридическое образование в Калифорнийском университете и вошла в коллегию адвокатов Калифорнии. В 1990 году Камала Харрис начала свою карьеру в качестве заместителя прокурора в округе Аламеда, штат Калифорния.
В 1998 году она была назначена помощником окружного прокурора в Сан-Франциско. В 2003 году Харрис была избрана окружным прокурором, а в 2010 году заняла пост генерального прокурора штата Калифорния. В 2016 году она выиграла выборы в Сенат от Калифорнии, получив поддержку действующего на тот момент президента США Барака Обамы.
В августе 2020 года лидер США Джо Байден выбрал Харрис в качестве кандидата в вице-президенты.
Конгресс США (Фото: сайт Конгресса США)
Выдвижение на выборы
Выдвижение Харрис стало результатом дебатов между Трампом и Байденом, прошедших 27 июня. Многие сторонники Демократической партии открыто выразили мнение о неудаче действующего президента, указывая на его солидный возраст.
В настоящее время у Харрис отсутствует предвыборная программа. Также имеются трудности с поддержкой со стороны Демократической партии. Согласно информации, опубликованной в газете The Washington Post, американские юристы выражают сомнения относительно законности передачи Харрис средств, собранных предвыборным штабом Байдена. Для получения этих средств она должна быть официально номинирована по результатам партийного съезда.
Поддерживает аборты
Камала также активно выступает за право на аборт. Она настоятельно призывает сохранить доступ женщин к абортам, который был значительно ограничен в ряде штатов после решения Верховного суда в 2022 году. Харрис продолжает поднимать эту тему в контексте предвыборной гонки 2024 года, предупреждая избирателей о том, что переизбрание Дональда Трампа может еще больше сузить доступность абортов в стране.
Стала жертвой расизма
В 2019 году Камала Харрис запустила свою кампанию на пост президента США, однако она не оказалась успешной, и в итоге ей удалось набрать лишь 3% голосов. Одним из запоминающихся моментов предвыборной гонки стали ее дебаты с Джо Байденом, в которых она напомнила о своем опыте детства: ее возили в школу для белых на отдельном автобусе в рамках борьбы с расовой сегрегацией, упрекая будущего президента в его критике этой меры. В одном из своих выступлений Харрис поделилась, что ей запрещали играть с соседскими детьми из-за того, что она «черная».
Харрис выступала против Обамы
Во время своей работы генеральным прокурором Калифорнии она выступила против администрации президента Барака Обамы и отказалась поддержать запрет на однополые браки в своем штате. На посту сенатора Камала провела жесткий допрос Генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который давал показания о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Позже она призвала его уйти в отставку после того, как стали известны его встречи с российским послом Сергеем Кисляком.
Слухи об эскорте
В начале августа 2024 года в американских социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Камала Харрис якобы работала эскортницей для судей. Эти слухи сопровождались фотографиями, на которых, по утверждениям, была запечатлена Харрис в откровенных нарядах. Однако эксперт-криминалист опроверг подлинность этих изображений, указав на их низкое качество и на то, что они являются подделкой.
Камала Харрис и Владимир Зеленский
Психические расстройства
Американские избиратели отмечают, что в последнее время Харрис пугает их своим смехом. Например, во время телефонного разговора с предположительно тяжело больным Байденом она не смогла сдержать смех. В местных СМИ начали появляться сообщения о возможных психических расстройствах у вице-президента. Тем не менее, президент России Владимир Путин отметил, что заразительный смех Харрис говорит о том, что у нее все в порядке.
Позиция по Украине
Скорее всего, Камала Харрис продолжит следовать курсу Байдена в отношении Украины, поскольку у нее недостаточно опыта в этой области. По мнению бывшего чиновника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда, она будет полагаться на советы действующего президента. В случае ее избрания администрация Харрис продолжит оказывать военную поддержку Украине. На Мюнхенской конференции по безопасности Камала напомнила о обещании администрации Байдена поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
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