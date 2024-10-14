Политолог Дудаков объяснил сомнения в инсценировке Трампом покушения на себя

Президент Азербайджана назвал далеким от реальности предложение Армении заключать мирный договор между двумя странами частями, не дожидаясь соглашения по тем пунктам, которые еще обсуждаются. Об этом он заявил на встрече с новым послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепо, о чем сообщила его пресс-служба. По его словам, прецеденты с таким подходом о подписании мирного соглашения ему неизвестны.