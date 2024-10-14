Политолог Дудаков объяснил сомнения в инсценировке Трампом покушения на себя

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Политолог, американист Малек Дудаков выразил сомнения в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог инициировать покушение на себя, которое снова случилось.
«Никакой инсценировкой покушения это не является, не стоит верить в такую историю заговоров. Тем более, как мы видим, второе и третье покушение никак на рейтингах Трампа не сказались, и на мнения электората они уже, в общем-то, не влияют», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Дудаков.
Он добавил, что у Трампа вполне достаточно и без того оппонентов, среди которых есть и откровенно психически нездоровые люди, которые могут пойти на преступление.
Ранее Малек Дудаков допустил новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, причём с использованием даже дронов.
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